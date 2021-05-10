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竹縣總圖總經費增至6.8億 最快2023年完工啟用
新竹縣立總圖書館新建工程案2019年獲教育部核定總經費4億元，縣府自編預算將總經費增加至6.8億元，文化局表示，日前已通過都市計畫審議並完成公開展覽，工程近期將上網招標，最快2023年底前完工啟用。
縣議員吳傳地、張珈源今天在議會總質詢關心縣立總圖書館的進度，吳傳地也指出，新豐鄉圖書館已老舊且空間不足，加上山崎地區人口多，盼縣府資助公所新建分館。
文化局長李安妤表示，縣立總圖書館2019年獲得教育部核定2.8億元，將於新竹地檢署後方機關用地興建，總經費在議會支持下，採逐年編列增編為6.8億，今年1月完成細部設計審查，經都市設計審議通過，並在3月辦理公開閱覽，目前正準備發包工程，最快2023年完工。
文化局表示，縣立總圖書館總面積1萬3000平方公尺，將興建一座地下2層、地上4層建築，規畫有讀者服務、推廣服務空間，含250席的多功能展演廳、特展空間、技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等，全館預計容納藏書量50萬冊。
此案委由圖書館建築經驗豐富的關惠尤建築師事務所設計，整體規畫設計將與周邊既有東興圳景觀連結，塑造連續的地景並串連完整生態走廊，總圖戶外空間也加強親子遊憩共融空間。
對於資助公所新建新豐圖書館，李安妤則說，縣府去年籌組圖書館委員會，今年將協助建置竹東和新豐分館，目前正籌備用地和經費，但因縣府財政有限，教育部也不補助鄉鎮市立圖書館，將協助公所向客委會爭取補助。
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