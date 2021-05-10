全台唯一紅磚造武道場建築 95歲竹中劍道館修復完工

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」有95年歷史，是全國僅存的紅磚造武道場建築，也是台灣現存武道場中唯一採洋式建築風格，曾為武道場、健身室、教室、圖書館、消費合作社與社團活動空間，新竹高中獲3千多萬元經費補助修復，近期完工，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，讓校友都能找到當時記憶，23日舉辦開幕茶會，將展出劍道館史料與修復過程，竹中未來也將此打造為多功能藝文展演中心。

竹中劍道館是竹中保留至今最古老的建築，為日治大正時期磚構公共建築的範例。2001年市府完成古蹟調查研究及修復計畫，因修復經費未有著落，10多年來遲未進行修復，直到獲文化部與國教署3338萬元經費，去年2月啟動修復工程。

文化局表示，劍道館原為日治時期武道場，因新竹中學劍道隊聞名全台、成績斐然，故後來通稱武道場為劍道館，曾一度為要興建音樂館得拆除，經校友四處陳情，指定為市定古蹟，才得以存留。

竹中劍道館是台灣現存武道場中唯一採洋式建築風者，採用上等的檜木及杉木，為一棟磚造木構架的建築物，屋面為複折式，山牆面呈現尖形山峰，創造出高聳的感覺，異於一般洋式建築的風格。

牆面為清水磚疊砌，並以仿西洋建築的扶壁作法，透過外凸的磚柱，將屋頂的重量傳遞至地面，由於磚柱承受屋頂的重量，磚柱間的牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，因為這樣的設計，使得這棟建築物歷經多年仍保持完善。