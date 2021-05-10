桃園繡球花季絢麗登場 4千株花卉熱情迎賓

第一屆「桃園繡球花季」在復興區登場，4千株繡球花在「主花區」熱情迎賓，據統計各農場周末迎來超過2萬8000人造訪，接駁車班班客滿，商圈街人潮絡繹不絕。許多遊客紛紛拿出相機拍下花團錦簇的美景，但有人認為某些農場的繡球花數量偏少，令人有點失望。對此，桃園市農業局表示，針對繡球花數量較少農場，評估增加種植數量。

桃園繡球花季以枕頭山魅力商圈為主會場，主會場的大型裝置藝術「尋覓美滿」，成為遊客及過路民眾熱門拍攝景點。市府並串聯枕頭山的4家農場規畫「主花區」，搭配長2.2公里的健行步道，約50分鐘可走完全程，讓民眾可一邊健行一邊賞花。

4家農場中以陽光休閒農莊的繡球花數量最為可觀，占地0.3公頃的山坡地種滿了2000株繡球花，非常吸睛。但有遊客反映，部分農場的繡球花數量偏少，影響觀賞興緻，認為應該要加強。

農業局表示，這次主力區有4千株繡球花，其中在怡德休閒農莊有200株、祿客1000株，陽光2000株，五號300株，這些農場2019年在市府輔導下才開始種植繡球花，個別農場復育情形不一，市府針對繡球花數量較少的農場會評估增加種植數量。

農業局表示，怡德休閒農莊是今年度投入活動後才在園區內種下繡球花，數量雖然不多，但是園區內用心佈置的愛心及馬車裝置藝術，還有園區的大草坪是民眾野餐的最佳選擇。