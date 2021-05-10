「病患感謝是最大成就」 中醫大4人獲選竹縣優良護理師

國際護師節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院今年有4名護理師榮獲新竹縣優良護理師，分別是擁有20年經驗的加護病房護理長宋雅菁，9年經驗的內科病房小組長黃婕榕，3年經驗的加護病房護理師陳與蕙以及2年經驗的護理師陳品潔。

「雖然忙，但是很happy。」護理師在加護病房看盡生老病死，但在病患出院或是收到病患的一句感謝，就能讓他們非常有成就感。

宋雅菁自稱是護理界柯南，隨時觀察病患，抽絲剝繭，協助找出病因。她提到，曾經有一名30歲的女性病患，腸胃出血住進加護病房，但某天發現她非常躁動，而且臉色反白，立即通報醫師，結果發現是腹部大量出血，立刻進行搶救。

陳與蕙也提到在加護病房，一名60歲的男性病患，因為氣喘突然倒下住進加護病房，出動葉克膜緊急搶救，經過團隊的細心照顧，病患3周平安出院，病患和家屬還特別製作點心感謝，讓她覺得一切付出都是值得。

黃婕榕負責照顧慢性照顧，面對長期臥床的病患，必須要用更多的同理心，愛心以及耐心細心，尤其新冠肺炎疫情，更身負重任率領同仁照顧病患，心理理和身體的壓力非常大。

陳品潔本身有3歲的孩子，對於年幼的病患發揮母愛精神，先前一名2歲孩童因被熱水嚴重湯傷，被送到手術室要進行清創，在陳品潔不斷安撫下，小朋友從原本疼痛緊張哭鬧，最後平安完成手術。

院方也表揚院內21名優良護理師，院長陳自諒感謝護理人員辛勞，並指出院方強調「病人優先，品質第一」，今年院內優良護理師特別加入「病人辨識正確率」、「洗手法」、「去顫器操作流程」和「輸血技術操作流程」指標做為評選標準，希望加強護理師的技能，提升醫療品質，改善病患照護。