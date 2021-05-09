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打開家門讓愛住進來 苗栗寄養家庭招募

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣寄養家庭招募，家扶中心歡迎加入行列。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣寄養家庭招募，家扶中心歡迎加入行列。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心1986年起接受苗栗縣政府的寄養服務方案，近年面臨寄養父母因年齡、健康等因素，陸續退離寄養家庭行列，但寄養兒少持續增加中，需要更多家庭參與寄養照顧計畫，5月29日上午9點半到11點半在家扶中心辦理寄養家庭說明會，歡迎符合資者加入行列。

家扶中心指出，養家庭招募條件如下，包括不論單親或雙親，需品德端正、身心健康，無不良素行紀錄及傳染性疾病；年齡在25歲以上、60歲以下；需國中以上教育程度；有固定收入職業，足以維持家庭生活；家庭12歲以下的孩子最多3個；居住環境需要安全、整潔，有足夠的空間。

苗栗家扶中心在竹南鎮博愛街518號，欲知寄養家庭招募活動詳情，請洽「苗栗家扶中心」寄養組，電話037-461234。

寄養家庭 家扶中心

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