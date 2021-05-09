聽新聞
test
0:00 / 0:00
女僕名店「KIRABASE」進駐桃園 立委賴品妤cos現身
以動漫為主題的女僕餐廳「KIRABASE」進駐桃園新光三越了！桃園市長鄭文燦今天出席餐廳開幕記者會時表示，「KIRABASE」代表年輕人的文化，動漫文化與新潮的美食產品結合，會慢慢讓站前商圈重新點火。
KIRABASE動漫主題餐廳主打動漫二次元文化，由於以宇宙星辰化身女僕在地球打造秘密基地為出發點，用餐空間是以白色、粉色等色彩元素營造太空站科技氛圍，再加上星辰化身的女僕們得靠地球人的正能量才能生存，所以女僕們接待每位客人都以「主人」、「大小姐」稱呼，讓客人們有回家般的親切與舒適。
記者會邀請到藝人黃子佼擔綱主持，熱衷動漫文化的立委賴品妤也cosplay盛裝出席，市長鄭文燦出席活動時也和女僕們一起舉手吶喊應援。
鄭文燦會後表示，桃園站前商圈目前已有許多地方更新，包括統領廣場、IN89影城和華納威秀等等。因鐵路地下化的工程進行，桃園新站樣貌也有所改變，以往大家會認為火車站前只有外籍移工，但現在不一樣，年輕人將重新佔領火車站前的傷全，這在未來會是一個潮流。
新光三越表示，「KIRABASE」 5月與人氣手遊「薑餅人王國」聯名，餐廳除販售多種遊戲周邊商品，店內桌椅和部分場景也換上「薑餅人王國」主題，另外也有聯名期間限定的主題餐點，凡消費「薑餅人王國」主題餐點，就可以獲得遊戲虛寶卡一張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言