女僕名店「KIRABASE」進駐桃園 立委賴品妤cos現身

以動漫為主題的女僕餐廳「KIRABASE」進駐桃園新光三越了！桃園市長鄭文燦今天出席餐廳開幕記者會時表示，「KIRABASE」代表年輕人的文化，動漫文化與新潮的美食產品結合，會慢慢讓站前商圈重新點火。

KIRABASE動漫主題餐廳主打動漫二次元文化，由於以宇宙星辰化身女僕在地球打造秘密基地為出發點，用餐空間是以白色、粉色等色彩元素營造太空站科技氛圍，再加上星辰化身的女僕們得靠地球人的正能量才能生存，所以女僕們接待每位客人都以「主人」、「大小姐」稱呼，讓客人們有回家般的親切與舒適。

記者會邀請到藝人黃子佼擔綱主持，熱衷動漫文化的立委賴品妤也cosplay盛裝出席，市長鄭文燦出席活動時也和女僕們一起舉手吶喊應援。

鄭文燦會後表示，桃園站前商圈目前已有許多地方更新，包括統領廣場、IN89影城和華納威秀等等。因鐵路地下化的工程進行，桃園新站樣貌也有所改變，以往大家會認為火車站前只有外籍移工，但現在不一樣，年輕人將重新佔領火車站前的傷全，這在未來會是一個潮流。