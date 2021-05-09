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她接生約2800人 獲選大湖鄉模範母親代表
今天是母親節， 苗栗縣大湖鄉公所表揚12名模範母親代表，其中何惠美台中護校畢業，因鄉接生近2800名新生兒，子女學有所成，也在醫護方面各展長才，她還擔任婦女會的理事長，熱心服務地方公共事務，也獲推薦代表大湖鄉參加全縣模範母親表揚。
大湖鄉其他11名模範母親代表，分別是徐何菊妹、陳吳綢妹、張李秀英、羅玉梅、范春源、謝吳五妹、郭徐義妹、賴邱玉香、劉邱玉蘭、黃鄭秀梅、阮賴秀蘭。
今天表揚大會在大湖鄉老人文康中心舉行，鄉長胡娘妹、鄉民代表會主席謝見德等人逐一頒發匾額與禮品表，表彰她們對家庭及社會的貢獻，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、議員楊恭林等人，都到場意。
會中並安排感恩儀式，子女幫母親洗腳，對媽媽說「母親節快樂」，並擁抱媽媽，道聲「媽媽，謝謝您！」，過程中，許多人都紅了眼眶，現場氛氛溫馨感人，此外，大湖鄉公所也贈送蛋糕作為紀念，喚起各界發揚母愛偉大。
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