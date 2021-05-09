疫情升溫 遠東巨城母親節買氣旺 來客數業績雙成長

今天是母親節，雖然疫情升溫，Big City遠東巨城購物中心嚴守防疫措施，來客數與業績雙成長，美食街及主題餐廳出現慶祝母親節等候用餐的排隊顧客，估計人潮對比去年同期成長10%，人氣買氣依舊旺。

遠東巨城購物中心指出，今年集結全台各地熱門話題甜點，讓送禮選擇更加多元，有人氣美食Youtuber 古娃娃自創餅乾品牌「WA！COOKIES」旋風快閃，還有首次來到新竹只在巨城才有的獨家「三牧田麵包」富士山吐司，「Home焙小日子」則推出製作2份甜點折價活動，讓消費者動手DIY為媽媽製作專屬蛋糕點心。

因疫情無法出國，順勢提升消費者購物送禮的預算，不少消費者選擇鑽石戒指、項鍊等輕奢珠寶送禮，帶動精品類業績較去年同期成長12 %，大型家電如洗衣機、冰箱與高價明星款按摩椅也銷售旺，3C家電業績成長近4成；注重健康養身的消費者選擇保健食品禮盒為送禮首選，禮盒類業績較去年同期成長超過5成；而巨城各式菜系主題餐廳已是全家人過節最佳歡聚選擇，不僅兩週前訂位數已全滿，餐飲業績對比去年同期成長3成，總計全館業績較去年成長2成。

遠東巨城購物中心表示，之後還有一系列精彩促銷活動持續進行中，即日起至5月20日有巨城商圈同慶集字樂，單筆消費滿額集點、拼圖解任務就送購物抵用券。