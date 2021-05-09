動漫結合美食 鄭文燦：打造桃園站前商圈新文化

中央社 / 桃園9日電

桃園市長鄭文燦今天出席桃園火車站前商圈的動漫主題餐廳開幕記者會，他期許透過結合年輕人喜愛的動漫、手遊及美食，展現站前商圈活力，未來鐵路地下化後成為地方文化新亮點。

鄭文燦下午前往新光三越桃園站前店，出席「KIRABASE桃園分店開幕」活動表示，火車站前包括新光三越等百貨公司林立，不但展現商圈多元特色，也成為年輕人最喜歡的逛街地點。KIRABASE結合時下年輕人的動漫文化及新潮美食產品，進駐新光三越後更增添站前商圈的文化魅力。

鄭文燦說，桃園火車站周邊在市府大力支持下，協助包括統領廣場、in89影城及威秀影城等設施進駐更新，重新展現站前商圈的活力，慢慢為站前商圈點火，未來鐵路地下化後將形成桃園新站，車站更加舒適明亮，相信會吸引年輕人潮回流，成為逛街好去處。

新光三越桃園站前店店長劉淑貞表示，動漫主題餐廳是個多功能展演空間，主打融合動漫二次元文化，除服務生穿著女僕裝扮與顧客互動及表演，也提供多樣化餐飲與活動，5月更與人氣手遊聯名合作，現場販售遊戲周邊商品，除店裝、陳列點外，還有限定主題餐點可選擇。

鄭文燦 鐵路地下化

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