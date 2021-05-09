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石門水庫蓄水跌破2成 供水新竹現危機？北水局這樣說

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫。記者朱冠諭／攝影
石門水庫。記者朱冠諭／攝影

石門水庫水位今日下探213.26公尺，蓄水量3570萬噸，蓄水率僅17.6%，若降雨情況仍不理想，桃園市水情燈號可能由黃轉橙，屆時會不會繼續供水新竹，引發外界關注。對此，北水局副局長郭耀程指出，主管單位持續滾動式檢討，桃園暫時不改變水情燈號。

郭耀程表示，目前評估到5月底前仍供水無虞，至於屆時若轉為橙燈，討論後會再公布相關對應措施。

郭耀程說，依照氣象局資料，5月開始進入汛期，後續將有梅雨季及颱風季來臨，期盼至少梅雨或是午後降雨帶進水庫水量，尤其位在石門水庫集水區的羅浮，昨天午後雷陣雨也下了40毫米雨量，目前水情仍屬於可控制的範圍。

市長鄭文燦要求各局處提前準備，都發局和水務局正評估工地地下水回收再利用的經濟效益，環保局也在檢測校園水井水質，而消防局也準備54輛水庫車，將在各鄰里民生用水取水點啟用時，執行送水工作。另教育局盤點可用的48口學校水井，將先送環保局進行水質檢測，並經水質淨化後支援社區使用。

石門水庫 水質 梅雨

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