單向兩車道左轉之亂？ 苗市國華路增設車道改善

苗栗縣部分單向2線道內側車道，有些可以直行，有些卻是左轉專用道，造成用路人混淆，以致違規並有安全疑慮，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段啟動改善，最近在苗栗市國華路（台13線）施工新增1個車道左轉專用，紓解民怨並有助於交通安全。

民眾去年向聯合報系投訴，指出苗栗市國華路雙向4車道，其中，國華路要左轉正展路，單向僅有內、外側車道，內側車道畫設左轉專用道，用路人有時車子開到接近路口才發現，發生直行車占用轉彎專用道，或是內側車道跨越雙白線到外側車道違規，檢舉達人無不在，他們因此挨罰，難以信服。

他們認為單向雙線道內側畫設左轉專用道，不僅形同交通違規「陷阱」，車子臨時變換車道，或直行車在內側車道，路口明明是綠燈，卻遇到等待左轉的儲車，都有危險之虞，投訴案引起重視，立委徐志榮服務處曾邀集公路總局、苗栗縣政府等有關單位人員會勘，決議盤點改善。

苗栗工務段最近改善苗栗市國華路左轉正展路部分，因路幅足夠，施工增加1個車道，完成後內側車道規畫左轉專用道，將可避免車流衝突，工務段指出，將盤點逐步改善，如果路幅不夠，內側轉彎專用道分隔車道的雙白線，將改為一邊白色實線、一邊白色虛線，直行車進入左轉專用道，再跨線到外側車道不違規。