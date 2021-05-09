聽新聞
test
0:00 / 0:00

單向兩車道左轉之亂？ 苗市國華路增設車道改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
公路總局第二區養護工程處苗栗工務段最近在苗栗市國華路，施工新增1個車道左轉正展路專用。記者范榮達／攝影
公路總局第二區養護工程處苗栗工務段最近在苗栗市國華路，施工新增1個車道左轉正展路專用。記者范榮達／攝影

苗栗縣部分單向2線道內側車道，有些可以直行，有些卻是左轉專用道，造成用路人混淆，以致違規並有安全疑慮，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段啟動改善，最近在苗栗市國華路（台13線）施工新增1個車道左轉專用，紓解民怨並有助於交通安全。

民眾去年向聯合報系投訴，指出苗栗市國華路雙向4車道，其中，國華路要左轉正展路，單向僅有內、外側車道，內側車道畫設左轉專用道，用路人有時車子開到接近路口才發現，發生直行車占用轉彎專用道，或是內側車道跨越雙白線到外側車道違規，檢舉達人無不在，他們因此挨罰，難以信服。

他們認為單向雙線道內側畫設左轉專用道，不僅形同交通違規「陷阱」，車子臨時變換車道，或直行車在內側車道，路口明明是綠燈，卻遇到等待左轉的儲車，都有危險之虞，投訴案引起重視，立委徐志榮服務處曾邀集公路總局、苗栗縣政府等有關單位人員會勘，決議盤點改善。

苗栗工務段最近改善苗栗市國華路左轉正展路部分，因路幅足夠，施工增加1個車道，完成後內側車道規畫左轉專用道，將可避免車流衝突，工務段指出，將盤點逐步改善，如果路幅不夠，內側轉彎專用道分隔車道的雙白線，將改為一邊白色實線、一邊白色虛線，直行車進入左轉專用道，再跨線到外側車道不違規。

車道 苗栗縣

延伸閱讀

暖男國道救狗 被咬濺血不後悔

不想見國道多一具屍體 教練國道救狗遭狠咬濺血不後悔

駕駛人橫跨三車道違規 汐止警要加強執法

苗栗市手機今午警報簡訊 演習測試莫慌張

相關新聞

桃水情吃緊 月底前供水仍無虞

桃園石門水庫水位持續下探，若雨況不理想，水情可能由黃轉橙燈，連帶供應新竹用水恐受影響，市長鄭文燦已要求各局處提前評估工地...

天熱蛇頻出沒 苗栗4月通報199件

天氣漸熱，蛇類開始出沒，苗栗縣不僅今年通報案件高峰比去年提早出現，4月更爆發達199件，比3月數量大增2.88倍；新竹市...

降低電動自行車事故 竹縣跨機關聯合稽查

電動自行車改裝和超速歪風吹進新竹縣，今年1至3月交通事故69件，7成為外籍駕駛，移工較多的新豐與湖口占31件，縣府成立跨...

痛心！順和煤礦遺址 遭噴漆撒冥紙

曾是桃園第一大礦場的大溪順和煤礦遺址尚無文資身分，日前遭人噴漆破壞、撒冥紙，由於正要啟動文化景觀調查研究、轉型文化園區，...

打開家門讓愛住進來 苗栗寄養家庭招募

苗栗家扶中心1986年起接受苗栗縣政府的寄養服務方案，近年面臨寄養父母因年齡、健康等因素，陸續退離寄養家庭行列，但寄養兒...

女僕名店「KIRABASE」進駐桃園 立委賴品妤cos現身

以動漫為主題的女僕餐廳「KIRABASE」進駐桃園新光三越了！桃園市長鄭文燦今天出席餐廳開幕記者會時表示，「KIRABA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。