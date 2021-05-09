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痛心！大溪順和煤礦遺址 遭人蓄意破壞噴漆、灑冥紙

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
順和煤礦遺址日前被發現遭人噴漆、灑冥紙，讓許多關心地方文化的志工相當憤慨。圖／朱文榮提供
順和煤礦遺址日前被發現遭人噴漆、灑冥紙，讓許多關心地方文化的志工相當憤慨。圖／朱文榮提供

曾是桃園第一大礦場的順和煤礦遺址，日前被發現遭人噴漆、灑冥紙，讓許多關心地方文化的志工相當憤慨。積極推動發展桃園大溪礦業文化的志工朱文榮表示，順和煤礦遺址包括宿舍、商店、事務所等建物，皆是重要文化資產，如今遭人為蓄意破壞，希望相關單位重視。

大溪所產的煤礦，在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大者為建成炭坑、順和煤礦與正福煤礦。順和煤礦1986年結束營運後，占地遼闊的礦區逐漸荒廢，隱身荒煙蔓草之中。直到近年，於附近經營農場的朱文榮和熱心民眾為了重現歷史記憶，開始上山整理環境，才讓更多人有機會一窺昔日礦業榮景。

朱文榮和同好們每周定期上山尋訪路徑，並替登山客導覽，他說過去礦坑附近相當熱鬧，有幾百戶人居住，節慶還會邀請歌星來獻唱，是居民共同的記憶，他與熱心人士已義務導覽80多個梯次，吸引數千人認識大溪的礦業文化，但4月底他到遺址導覽時，卻發現牆壁上被噴上不雅字句、表情符號，甚至地上還遺留一堆冥紙，讓他相當痛心。

桃園市文化局今年度將啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究，以及「桃園市煤礦產業文化資產普查計畫」，盼煤礦遺址能夠轉型為文化園區，未料現在卻遭人為蓄意破壞。文化局表示，該遺址權責單位屬林務局，目前還沒有文資身分，文化局列冊追蹤，會持續關注此事件。

市議員陳治文明將到場辦理會勘，邀請農委會林務局、經濟部礦物局、桃園市文化局、桃園市觀旅局、大溪區公所等相關單位提出防範改善措施。

順和煤礦遺址日前被發現遭人噴漆、灑冥紙，讓許多關心地方文化的志工相當憤慨。圖／朱文榮提供
順和煤礦遺址日前被發現遭人噴漆、灑冥紙，讓許多關心地方文化的志工相當憤慨。圖／朱文榮提供

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