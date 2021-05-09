老婦住護理之家補助沒下文 兒控：人走了社會局才動作

桃園一名8旬婦人因重度身障，2月起住進護理之家，4月轉送醫院，家屬向社會局申請補助，卻因社工無法到醫院訪視而遲未發給，直到老婦辭世，社會局才核定退費，讓家屬非常不滿，市議員黃敬平也批，行政機關對人民冷漠讓人心寒，更凸顯公部門行政效率低落。對此，社會局身心障礙福利科表示，後續會盡快聯繫家屬，並盡快辦理機構費用的退費。

老婦兒子林先生控訴，老母親由於重度身障自2月8日住進護理之家，當時他們向區公所申請身心障礙者機構補助，每個月約1萬7千元，但款項卻一直沒有核發，後來母親發燒於4月中轉送醫院救治，到了4月底母親過世，社會局才核定退費，他痛批「社會局一直拖，根本置之不理，都需要人家催促，才有動作。」

黃敬平指出，林男母親轉入醫院後，因正值疫情期間，社會局社工一直無法到醫院訪視，才導致補助無法發放。黃敬平認為，防疫固然重要，但也不應忽略民眾權益，社會局應研擬配套措施及變通方法，才不會再發生憾事。

社會局表示，民眾3月24日向公所申請補助，社會局4月7日才收到資料，收到資料後已請社工安排時間訪視，並在19日聯繫家屬，但因當時婦人已住院，社工無法進入醫院訪視，才無法核發補助；後續一周內將盡快開審查會、發出核定公文，並聯繫家屬辦理退費。