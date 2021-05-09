降低電動自行車事故發生率 竹縣跨機關聯合稽查

電動自行車數量變多，交通事故也向上攀升，新竹縣年1至3月電動自行車交通事故件數共69件，其中新豐與湖口佔31件；新竹縣政府成立跨機關聯合稽查小組，針對事故率較高的新竹工業區周邊進行稽查，並向業者和車主加強預防宣導。

縣府交旅處表示，全國電動自行車交通事故死傷人數逐年攀升，目前卻無「照」可管，日前中央已達初步共識，擬修法將電動自行車掛牌納管，在法令未正式修改前，新竹縣道路交通安全聯席會報邀請新竹工業區管理中心研商，針對外籍移工集中區域，重點加強預防宣導。

經統計，今年1月至3月共69件電動自行車交通事故，有31件在新豐鄉與湖口鄉，且7成主要為外籍駕駛。交旅處指出，此用路族群大多對於交通法規與安全的認知相較不足，造成電動自行車交通事故近年來有持續增加的趨勢。

為強化源頭宣導，後續新竹區監理所將對新竹工業區384家廠家加強宣導電動自行車行駛安全，並透過廠商促進協會、勞安促進會、自行車經銷商等管道，向新住民、移工及電動自行車經銷商宣導「電動（輔助）自行車合格認證及行車安全」相關規定及自行車路權。

道安會報執行秘書暨交旅處長游志祥表示，為降低電動自行車自行改裝、超速的亂象，縣府成立跨機關聯合稽查小組，除稽查業者販售的電動自行車型式不得改裝，平時也會不定時進行路邊稽查，向車主宣導相關規定，如查獲不合格者就開具宣導單，車行駛速率不得超過每小時25公里，且應配戴安全帽，遵守道路規則。

另外，新竹區監理所也印製中、英文電動自行車行車安全宣導單，並利用各機關學校團體或偏鄉服務，進行交通安全講座時宣導。