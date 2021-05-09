竹巿第一座身障者就業綜合大樓 年底啟用
新竹市府有3000多名身障職場員工，市府投入超過3億元打造第一座公立身心障礙者就業綜合大樓，將於今年底啟用試營運，未來將採「一條龍」服務，並與園區企業合作，提供職業訓練、媒合就業、就業後輔導，大樓一樓還會有社會企業進駐，並規畫餐廳、創意市集等，打造最不一樣的多元商場。
市府勞工處指出，過去政府就業服務分散在不同場域，使用者得跑3、4個機關辦理，相當的不方便，市府興建公立身心障礙者就業綜合大樓，以無障礙環境、社區共融為核心理念，全館不僅服務身障者，一樓、五樓還將是商場，提供民眾另一個購物去處。
身心障礙者就業綜合大樓為地下一層、地上六層，屆時將有諮詢室、早期療育機構、職訓教室等，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務、也提供雇主諮詢如何打造友善職場、如何使用職務再設計等，更有中餐、烘培、多媒體、電路等職業訓練等服務。
身心障礙者就業綜合大樓一樓將是多元商場，不僅有餐廳、麵包店、竹塹知名店家，還有郵局友善服務窗口；二樓則設有諮詢室、會議室並備有職業量測器具；三樓將有早期療育機構進駐，並整合社會處與教育處資源；四樓則有職訓教室，如中餐教室、烘焙教室、資訊教室、電路教室等；五樓將找來廠商營運，打造另一友善商場。
勞工處說明，以輕度心智障礙的小均為例，她在庇護餐廳工作同時參加在職訓練，經媒合獲竹科廠商錄用。小均上工後，勞工處持續輔導並提供職務再設計服務，幫小均設計了特殊輔具，提高工作安全性、效率。未來盼在該大樓，輔導更多身障者能像小均一樣成功就業。
勞工處指出，該棟大樓將保留大量綠地、更設有廣場、戶外無障礙停車場，提供附近的居民另一個休憩活動空間。目前已該棟大樓工程正進入室內裝修階段，將在年底啟用。
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