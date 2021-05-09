頭份市薩克斯風造型公園將動工 網友敲碗等蓋好

苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，2000萬元將改善頭份市音樂藝術公園，引入公民參與機制，規畫薩克斯風造型特色主題，7公尺高的旋轉滑梯，還有2處音樂互動設計等，讓許多鄉親驚艷，紛紛「敲碗」期待。

頭份市音樂藝術公園鄰近尚順廣場，縣府水利處在臉書預告即將動工改善，薩克斯風造型特色主題的外觀曝光，引來熱烈討論，直呼好期待！水利處指出，縣府運用統籌分配增撥款2000萬元，改善音樂藝術公園，規畫設計前，辦理2次工作坊，民眾一起發想參與，預計明年初完工啟用。

水利處人員說，音樂藝術公園用地0.6公頃，原本就是都市計畫公園用地，先前設施乏善可陳，新的公園特色主題是薩克斯風造型，旋轉滑梯有3個出口，分別高7公尺、5公尺及2公尺，內部設置闖關設施，最特別2處音樂互動設計，名副其實音樂藝術公園，也是全縣唯一，提升環境品質。

另外，也備受期待的頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）工程案，已完成1.75億元統包工程招標， 水利處指出，親子縣在頭份市合興街、幼英街口的學校用地，占地1800坪，建置圖書空間、室內共遊空間、開放式親子共遊空間、風雨遊戲區等，外觀初步規畫形似飛碟，但還沒有定案，預計明年10月完工。