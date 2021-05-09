快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市薩克斯風造型公園將動工 網友敲碗等蓋好

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市音樂藝術公園改善案，薩克斯風造型讓人驚艷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市音樂藝術公園改善案，薩克斯風造型讓人驚艷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，2000萬元將改善頭份市音樂藝術公園，引入公民參與機制，規畫薩克斯風造型特色主題，7公尺高的旋轉滑梯，還有2處音樂互動設計等，讓許多鄉親驚艷，紛紛「敲碗」期待。

頭份市音樂藝術公園鄰近尚順廣場，縣府水利處在臉書預告即將動工改善，薩克斯風造型特色主題的外觀曝光，引來熱烈討論，直呼好期待！水利處指出，縣府運用統籌分配增撥款2000萬元，改善音樂藝術公園，規畫設計前，辦理2次工作坊，民眾一起發想參與，預計明年初完工啟用。

水利處人員說，音樂藝術公園用地0.6公頃，原本就是都市計畫公園用地，先前設施乏善可陳，新的公園特色主題是薩克斯風造型，旋轉滑梯有3個出口，分別高7公尺、5公尺及2公尺，內部設置闖關設施，最特別2處音樂互動設計，名副其實音樂藝術公園，也是全縣唯一，提升環境品質。

另外，也備受期待的頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）工程案，已完成1.75億元統包工程招標， 水利處指出，親子縣在頭份市合興街、幼英街口的學校用地，占地1800坪，建置圖書空間、室內共遊空間、開放式親子共遊空間、風雨遊戲區等，外觀初步規畫形似飛碟，但還沒有定案，預計明年10月完工。

延伸閱讀

南投表揚自強母親 安排洗髮造型慰勞辛苦的媽媽

全台白蟻大爆發！阿嬤說下雨前兆？鄭明典敲碗專家現身說法

「創業」落幕粉敲碗續集 陳意涵虧「她」：別談戀愛了

苗栗頭份市最大盛事「四月八」傳承 首創青年文化爐主

相關新聞

頭份市薩克斯風造型公園將動工 網友敲碗等蓋好

苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，2000萬元將改善頭份市音樂藝術公園，引入公民參與機制，規畫薩克斯風造型特...

竹市新站牌字太小 民怨看不清

新竹市去年打造62座新式站牌，站牌樣式為旗桿式，設計簡潔樣式、字型迎合城市美學目標，不過，站牌離地約2公尺，路線資訊字體...

打擊登革熱 桃市設3500誘卵桶

桃園市去年登革熱確診30例成疫情熱區，今年雖尚無本土案例，但已現境外移入個案，市府昨宣布提前啟動登革熱防治病媒蚊行動，已...

桃園中平路延伸國2 納中路車站開發

國道2號南桃園、大湳交流道不敷使用，周邊道路常回堵壅塞，桃園市政府確定配合台鐵地下化中路車站整體開發案，將中平路銜接國2...

整合資源 竹縣開發縣政App

新竹縣現有「竹縣e999」、「iBus_新竹縣」等App，但下載率並不高，縣議員林增堂認為，現代人人手一機，建議縣府開發...

鄉親鄉情／黃世宏 助苗縣防治病蟲害

苗栗縣公館鄉農會最近迎來農委會首批儲備植物醫師黃世宏，為縣內唯一，專門診療農作物病蟲害，並且提供專業、在地可行改善方法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。