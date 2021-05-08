影／華山辦懷舊音樂會歡慶母親節 百歲人瑞登台高歌

明天就是母親節了，華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節，其中高齡105歲的翁薛玉雲女士，還「登台」高歌一曲日本老歌，中氣十足，為老街增添溫馨氛圍。

音樂會6日上午在同光國小旁的同興老街舉辦，翁薛玉雲幼年時在當地成長並在同光國小就讀，基金會邀老人家回到兒時舊地，和其他幾位人瑞長輩一同歡慶母親節，音樂會串起國、台、日語等懷舊老歌，老街早年風華似乎也隨著音樂重現。

翁薛玉雲由長子翁棋津、三子翁棋烈陪同參加，老人家雖已高齡105，但精神矍鑠，神采奕奕；翁棋烈說，他母親是同光國小第4屆畢業生，當年全班10多人，但後來僅2人畢業，他母親是其中之一，前幾年同光國小百年校慶，老人家也回母校剪綵。

音樂會由幼兒園小朋友帶來熱歌勁舞拉開序幕，翁老太太也上台高歌一曲日本老歌，會中國、台、日語老歌帶領大家恍如進入時光隧道，晚輩也為老人家獻上康乃馨及蛋糕，表達感念養育之恩。