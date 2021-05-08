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影／華山辦懷舊音樂會歡慶母親節 百歲人瑞登台高歌

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節，音樂會由幼兒園小朋友的熱歌勁舞揭開序幕。記者胡蓬生／攝影
華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節，音樂會由幼兒園小朋友的熱歌勁舞揭開序幕。記者胡蓬生／攝影

明天就是母親節了，華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節，其中高齡105歲的翁薛玉雲女士，還「登台」高歌一曲日本老歌，中氣十足，為老街增添溫馨氛圍。

音樂會6日上午在同光國小旁的同興老街舉辦，翁薛玉雲幼年時在當地成長並在同光國小就讀，基金會邀老人家回到兒時舊地，和其他幾位人瑞長輩一同歡慶母親節，音樂會串起國、台、日語等懷舊老歌，老街早年風華似乎也隨著音樂重現。

翁薛玉雲由長子翁棋津、三子翁棋烈陪同參加，老人家雖已高齡105，但精神矍鑠，神采奕奕；翁棋烈說，他母親是同光國小第4屆畢業生，當年全班10多人，但後來僅2人畢業，他母親是其中之一，前幾年同光國小百年校慶，老人家也回母校剪綵。

音樂會由幼兒園小朋友帶來熱歌勁舞拉開序幕，翁老太太也上台高歌一曲日本老歌，會中國、台、日語老歌帶領大家恍如進入時光隧道，晚輩也為老人家獻上康乃馨及蛋糕，表達感念養育之恩。

華山基金會指出，明天是母親節，期盼天下所有的媽媽都能快樂，苗栗縣地處偏鄉、資源缺乏，服務面臨不便窘境，需要大家伸出援手，送愛到偏鄉，歡迎更多人一起來加入義工行列，讓善循環的力量越來越大，基金會目前在苗栗地區服務超過1000位弱勢長輩，歡迎加入愛老人行列，每月1250元定期定額認助一位長輩，愛心電話037-373627。

105歲的翁薛玉雲女士由長子翁棋津、三子翁棋烈陪同參加懷舊音樂會。記者胡蓬生／攝影
105歲的翁薛玉雲女士由長子翁棋津、三子翁棋烈陪同參加懷舊音樂會。記者胡蓬生／攝影
華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節。記者胡蓬生／攝影
華山基金會最近在後龍鎮同興老街舉辦一場別開生面的懷舊音樂會，邀請5位苗栗地區的百歲人瑞歡度母親節。記者胡蓬生／攝影

音樂會 母親節 老街

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