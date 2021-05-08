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桃園瑞梅國小歡慶50周年 嶄新校園師生共享優質環境
桃園市長鄭文燦今天參加瑞梅國小50周年校慶，指出市府推動瑞梅老舊校舍更新，共挹注2.2億元重建校園環境，包含校舍、圍牆、操場、活動中心、遊戲區整修、智慧學習教室設置、耐震結構補強、無障礙電梯及全校裝設冷氣，期間還追加3000萬完成舊校舍換裝，讓新舊校舍更協調相容。
鄭文燦也肯定瑞梅國小教學成果，像獲得閱讀磐石獎的績優學校，在推廣閱讀教育、美感教育及綠能生態教育都績效卓越。50周年校慶系列活動包含校友回娘家、校史館揭幕儀式、偶偶偶劇團兒童劇表演、運動會及「逗陣來踩街」社區活動，讓學生、家長、校友及社區共同感受瑞梅國小的榮耀，市府也會持續支持瑞梅國小發展學校特色，共同為孩子的未來打下良好基礎。
今日包含立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方、國策顧問范振修、瑞梅國小校長吳鳳仙、家長會長江宗岳、校友會長胡鴻麒、校慶籌備會主任委員黃麒浚、梅溪里長暨顧問團長吳錦鴻都出席。
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