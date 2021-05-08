台灣燈會明年高雄見 新竹市暑假辦光臨藝術節

2021年台灣燈會在新竹因疫情停辦，2022台灣燈會將前進高雄，新竹市長林智堅今天南下高雄參與台灣燈會接燈儀式，宣布竹市將台灣燈會主辦權交予高雄。林智堅說，今年台灣燈會在新竹市雖然停辦，但將轉型為新竹光臨藝術節，7月9日開展，歡迎邀請全國民眾趁暑假到訪新竹，欣賞最有科技感、藝術感與未來感的作品。

交通部觀光局今天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行台灣燈會接燈儀式，正式宣布台灣燈會主辦權轉交給下屆主辦縣市，身為今年燈會主辦城市的主人林智堅親自南下參加，以表示對接燈儀式的慎重，在交通部長王國材見證下，交棒高雄市長陳其邁。

林智堅說，為讓國人更認識新竹市這座小而偉大城市的美好，市府積極籌備2021台灣燈會。但是，2021年年初，因為部桃事件、疫情變化，在與行政院、衛福部、交通部共同討論之後，宣布以國人健康第一、防疫優先為考量，不得不停辦2021台灣燈會。

「念念不忘，必有回響，守一個夢，留一盞燈，有燈就有人」，林智堅致詞時還引用電影「一代宗師」台詞，表示台灣燈會雖然停辦，但今年7月份，新竹市將轉型舉辦光臨藝術節，屆時將原汁原味展出2021台灣燈會作品，歡迎全國民眾來訪新竹市。

竹市府指出，暑假的光臨藝術節將融合實體藝術裝置、光雕展演、表演節目及市集等活動，如主燈東門城，將打造全國最大型戶外環形螢幕，結合國定古蹟及光投影藝術、表演、音樂及音效，護城河及隆恩圳燈區也將結合水域展出國際知名藝術裝置。