表揚29位模範母親 桃園大溪區公所獻祝福與感恩

桃園市大溪區公所今天在大溪文化會館舉辦模範母親表揚活動，表揚所有的模範母親為社會、家庭付出的辛勞與努力，並獻上最誠摯的祝福與感恩。

今年表揚29位模範母親，最高齡者為87歲的永福里尤沈素，她與從事務農工作的先生含辛茹苦地將7位子女，儘管經濟負擔沉重、生活再艱辛，她仍將最好的留給子女。福仁里陳素梅在大溪經營20多年的金字塔三角湯圓，剛開始創業與丈夫一同打拚，後來丈夫遭逢意外過世，她一肩扛起家中的經濟重擔與照顧子女的責任，將小吃店經營得有聲有色，是來大溪遊玩熱門美食之一。