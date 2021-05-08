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表揚29位模範母親 桃園大溪區公所獻祝福與感恩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪區公所表揚模範母親。圖／大溪區公所提供
大溪區公所表揚模範母親。圖／大溪區公所提供

桃園市大溪區公所今天在大溪文化會館舉辦模範母親表揚活動，表揚所有的模範母親為社會、家庭付出的辛勞與努力，並獻上最誠摯的祝福與感恩。　　

今年表揚29位模範母親，最高齡者為87歲的永福里尤沈素，她與從事務農工作的先生含辛茹苦地將7位子女，儘管經濟負擔沉重、生活再艱辛，她仍將最好的留給子女。福仁里陳素梅在大溪經營20多年的金字塔三角湯圓，剛開始創業與丈夫一同打拚，後來丈夫遭逢意外過世，她一肩扛起家中的經濟重擔與照顧子女的責任，將小吃店經營得有聲有色，是來大溪遊玩熱門美食之一。

大溪區長陳嘉聰表示，每一位偉大的母親背後都有一段段感人的故事，他們為子女、父母、社會與鄉里積極付出、不求回報，有的獨自一人辛苦撫養子女長大成人，有的身兼數職，只為給孩子最好的成長環境；有的相夫教子、侍奉公婆無微不至，還擔任社區關懷據點、環保、學校或公廟志工、鄰長，藉由表揚活動致贈每位模範母親賀匾、禮券及康乃馨，感謝她們對家庭、社會無怨無悔的付出。

大溪區長送給每位參加活動的媽媽康乃馨。圖／大溪區公所提供
大溪區長送給每位參加活動的媽媽康乃馨。圖／大溪區公所提供
每位模範母親上台接受賀匾還有所有人的祝福。圖／大溪區公所提供
每位模範母親上台接受賀匾還有所有人的祝福。圖／大溪區公所提供

模範母親 湯圓

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