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新竹市新式公車站牌太高、字又小 民怨看不清

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市去年新作的公車站牌為旗桿式，但站牌高且字體小，引來民眾抱怨看不清路線資訊。記者張裕珍／攝影
新竹市去年新作的公車站牌為旗桿式，但站牌高且字體小，引來民眾抱怨看不清路線資訊。記者張裕珍／攝影

新竹市去年打造60多座新式站牌，站牌樣式為旗桿式，設計簡潔樣式、字型迎合城市美學目標，不過，站牌離地約2公尺，路線資訊字體過小，常引來老人家抱怨看不清，民代也接獲陳情發現設置不友善，認為美觀卻不實用。市府交通處回應，站牌高度受限法規，路線資訊版面也要兼顧美觀，將針對民眾反映調整字體大小。

時代力量市議員廖子齊說，新竹市近年營造城市美學有口皆碑，但接獲不少長輩反映，車站設施指標或公車站牌資訊字體太小，「遠遠看美美的，但細看資訊是看不清的」，去年新作的新式站牌牌面高、字又小，對想查看路線的老人家相當吃力。

廖舉例，北門街與中正路上的鄭氏家廟旁公車站牌就是如此，對公車族相當不友善，她能理解站牌高度須離地約2公尺左右，是為符合法規規定，但也因此得抬高頭才能看見站牌資訊，相關單位應從使用者角度調整，「字大與美觀是不衝突的」。

市府交通處大眾運輸科指出，目前新竹市共可看見5種形式公車站牌，包含集中落地式、滾筒式、門架式、新式旗桿式，以及客運業者自設的旗桿式站牌，去年以市區火車站為中心，在中華路、中正路與光復路一帶設置新式站牌，共62座。

交通處指出，若該站路線有10條左右，就會設置集中落地式，若為2到4條路線就會設置旗桿式站牌，但也坦言，部分客運公車路線站點動輒70到100站，為城市美學考量，「已經盡量排版」，針對民眾反映站牌字體太小，將檢討調整，部分站牌被張貼新的路線資訊影響閱讀，也將請業者改善。

新竹市去年新作的公車站牌為旗桿式，但站牌高且字體小，引來民眾抱怨看不清路線資訊。記者張裕珍／攝影
新竹市去年新作的公車站牌為旗桿式，但站牌高且字體小，引來民眾抱怨看不清路線資訊。記者張裕珍／攝影

公車 新竹 時代力量

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