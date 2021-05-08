母親節將屆 苗栗縣長連趕3鄉鎮向模範母親表揚代表致敬

明天就是母親節，苗栗縣各鄉鎮市紛紛舉辦模範母親表揚，縣長徐耀昌今天分別前往通霄、苑裡、公館等地參加表揚活動，他強調母親是全天下最辛苦的工作，24小時全年無休、無私無怨奉獻家庭，身為子女平日再忙，有空要多多回家陪伴父母，無法回家也要常聯絡關心，他並祝媽媽們「母親節快樂」，縣民闔家平安健康。

通霄鎮獲模範母親表揚的有吳春月、邱素真、陳秋燕、呂黃秀花、陳邱枝妹、古羅阿蘭、張邱六妹、邱淑照、薛李秀鳳、張陳錦珍、張秋滿、陳淑英、蕭陳秀池、陳蜂、黃秋任妹、魏貴汝；陳秀枝、許杜英春、范黃阿滿、洪陳燕隨、黃邱金英、林翠煌、徐邱梅妹、吳許招治、彭成嬌。

苑裡鎮模範母親表揚孫王扁、林李𤆬治、梁鄭月、鄭陳勉仔、劉張順妹、鄭古石妹、黃沈秀丹、李寶珠、蔡桂花、張羅錦針、鍾劉素珍、劉秀桃、賴李阿秀、李鄭春秀、曾蕭秀竹、陳林淑珠、張良緣、吳秀錦、黃李蓉、溫鄭鑾雀、柳鄭雪釵、徐日妹、柯春貴、何沈彩雲、邱碧珠、李妙賢。