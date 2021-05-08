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桃園平東路239巷周邊兩條路做一半 交通差消防沒保障

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
新華路、華安街都有沒做完無法連通的問題。圖／市議員舒翠玲提供
新華路、華安街都有沒做完無法連通的問題。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市平鎮區平東路239巷雖然在都市計畫區內，原先周邊道路計畫寬度8至15公尺寬不等，但是早年執行都計的時候，道路寬度普遍縮水，有的路只開到一半不能「四通八達」，隨著社區人口一直增加，現在上千戶住家車輛進出被迫鑽巷弄，尖峰時段塞車苦不堪言，交通環境品質差，甚至影響消防車進出，防災救災安全沒保障。

市議員舒翠玲指出，平東路239巷除了早期原有的住家，這些年來建商頻推新建案新社區林立，卻是路窄人多的窘況，汽機車要出去連接平東路幾乎全靠239巷，主因是早年開闢239巷兩邊的都市計畫道路華安街、新華路時，都開一半，華安街中間有125多公尺沒完成，到現在還是農地

另外，新華路到239巷85弄以後，也有約200公尺的路沒完成，而且因此不能連接華安街。舒翠玲說，原來的都市計畫新華路、平東路238巷、華安街可以連通，就像「川」字最上面多一橫，如今因為早年兩條路沒做完，「川」字最上面的一橫被拿掉，才會造成路不能四通八達，尖峰時段開車出門、回家都很不方便。

舒翠玲日前邀集市政府工務局、養工處、區公所和華安里里長王可仁、新安里里長葉佳凌現地會勘，養工處說明新華路未打通路段目前有水圳主要是水利署的地，會先請設計公司評估調整水圳路線的可行程度，另外華安街沒打通的路段私有地居多，預估需要3900萬元經費，必須先取得土地才能規畫。舒翠玲在現場也拜託里長們幫忙跟地主協調，希望能配合地方建設同意徵收。

舒翠玲議員要求市政府相關單位，先行確認土地歸屬及測量相關位置後，請養工處及區公所儘速規畫路線及範圍，並評估所需經費後，再行邀集水利會會勘評估水圳遷移問題，早日拓寬道路解決華安里和新安里長久以來民眾交通及消防困擾。

桃園市議員舒翠玲日前邀集工務局、養工處等單位會？會勘，希望早日打通沒有做完的馬路。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市議員舒翠玲日前邀集工務局、養工處等單位會？會勘，希望早日打通沒有做完的馬路。圖／市議員舒翠玲提供

都市計畫 塞車 農地

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