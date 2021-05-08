影／廣達游智盃創意程式競賽苗栗登場 百隊學童參賽

廣達游智盃創意程式競賽今天在苗栗巨蛋體育館進行總決賽，來自全台22縣市國小學生參賽隊伍近100隊，在現場要通過3關的準決賽考驗，總積分前30隊進入下午的總決賽，參賽隊伍必須在100分鐘內打造出最完整、具創意的作品，由於題目現場才公布，各隊隊員結合軟、硬體動腦筋忙著創作，各自展現實力。

廣達文教基金會指出，近年來程式設計融入中小學教育已成全球趨勢，台灣在此潮流下也將「運算思維」及「程式設計」列入新課綱學習內容，基金會為協助國小學生建立程式基礎概念，啟動廣達「游於智」計畫，盼啟發國小學生對程式語言的興趣，培養與未來世界的溝通能力，讓科技教育向下扎根。

基金會去年就邀苗栗縣政府共同主辦第1屆廣達游智盃創意程式競賽，但因受新冠肺炎疫情影響，原定的決賽停辦，通過初賽的選手資格保留至今年；為防範疫情，今天第2屆廣達游智盃創意程式競賽進行準決賽及總決賽，特別加強防疫措施，人員體溫量測及進出控管嚴格要求。

苗栗副縣長鄧桂菊與教育處副處長葉芯慧上午一起到現場為參賽的小選手加油打氣。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，總決賽「達文西挑戰」採迷你黑客松（Mini hackathon）模式進行，當場出題的構想，是「廣達游於智」科技教育計畫在小學教學現場實測3年後，發現孩子年紀雖小，但經過基礎訓練，很多已具備運算思維、解決問題及設計思考能力， 希望孩子在總決賽的有限時間內，刺激出最大的想像空間，對小學階段的孩子，目的不在強調他們能掌握技術的精準度，而是引導大家走上利用科技來創造解決問題的新思路。