新竹市表揚257名護理人員 60歲校護奶奶也獲獎

5月12日就是國際護師節，新竹市護理師護士公會提前於今天舉辦今年度護師節慶祝活動，頒發資深、優良、在職進修成績優異、學術文章發表及護理創新作品等獎項，共257名護理人員獲表揚，包括資深校護、公衛護理師，以及在防疫期間堅守負壓隔離病房的護理長都獲獎，副市長沈慧虹感謝護理人員盡忠職守，是市民健康的守護者。

新竹市約3700名護理人員登記執業，服務場所涵蓋醫療院所、學校、公司行號、社福或長照機構到衛生局所，今年共有257名護理師接受表揚，其中60歲的大湖國小護理師陳碧蓮擔任年資38年，長年推動校園健康促進、追蹤孩童健康檢查矯治，早期也支援校園行政工作，笑說為了師生健康付出大半歲月「從護理師姊姊變護理師奶奶」。

新竹台大醫院新竹分院感染管制中心與負壓隔離病房護理長梁蕙菁也獲獎，她說，去年爆發COVID-19疫情，新竹台大醫院新竹分院指定為新竹市緊急應變醫院，自己親自參與相關防疫規劃與執行各項措施，「唯一使命就是要保護同仁，讓她們能安心工作」，相信只要做好感染管制，才能專心照顧好病人，也能保護自己與親愛的家人。

擔任市府衛生局國民健康科代理科長王惠平從事公衛護理工作廿多年，近年推動擴大辦理整合性篩檢，並整合公費四癌篩檢及成人預防保健資源，讓每年受惠民眾從3000人大增至4200人，更積極推動長者免費裝置全口活動假牙計畫，讓長輩重拾自信笑容。