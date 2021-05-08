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竹北北和宮捐救災車 彰顯地藏王菩薩慈悲救世精神

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北北和宮向消防分隊捐贈2輛救災車，希望能強化新竹縣的消防救災能量及資源。圖／縣府提供
竹北北和宮向消防分隊捐贈2輛救災車，希望能強化新竹縣的消防救災能量及資源。圖／縣府提供

建廟百年歷史的竹北北和宮，今天上午舉辦全國地藏王菩薩廟第39次文化交流聯誼會，活動當中也捐贈2輛救災車給新豐鄉山崎消防分隊及新埔鎮新埔消防分隊，縣長楊文科就肯定廟方的善舉，秉承地藏王菩薩慈悲救世、濟助眾生的精神。

北和宮主委彭吉台表示，北和宮是利用信徒所添的香油錢進行行善，多幫助新竹地區的弱勢民眾，這次為了回饋社會，協助增加救災資源，因此也由縣議員陳凱榮居中牽線，促成向2個消防分隊捐贈救災車，過去北和宮也曾捐贈捐贈救護車、消防救災車及守望相助巡邏車。

縣長楊文科上午也到北和宮參與捐贈儀式，新竹縣消防局長孫福佑也代表受贈4孫福佑表示，竹北地區倘若發生火災案件，單靠竹北地區的消防分隊恐無法有效於短時間內完成救災任務，往往需靠竹北市鄰近鄉鎮，如新豐鄉、新埔鎮等地的消防分隊支援，這次北和宮捐贈的2輛救災車，對強化消防分隊的救災能力助益良多，除能造福新豐鄉、新埔鎮外，也能共同守護竹北地區。

新竹縣消防局表示，竹北市人口數已達20萬人，在全國各鄉鎮中經濟活絡程度屬前段班的地區，提昇救災車輛及裝備能量，能加強消防人員的專業訓練，更有效完成各項消防救援勤務。

竹北北和宮向消防分隊捐贈2輛救災車，希望能強化新竹縣的消防救災能量及資源。圖／縣府提供
竹北北和宮向消防分隊捐贈2輛救災車，希望能強化新竹縣的消防救災能量及資源。圖／縣府提供

新竹 楊文科 北市

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