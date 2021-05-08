影／桃園啟動打擊登革熱 鄭文燦：全市設3500個誘卵桶

桃園市去年爆發登革熱確診30例個案，引發全市緊張，市政府今年從桃園區永安里出發，市長鄭文燦今天上午出席打擊登革熱宣導記者會，提早啟動登革熱防治病媒蚊行動，鄭表示，「大家都有機會當爐主」，大家要隨時防治登革熱病媒蚊，熱區每年不同，為精準監測防治登革熱，全市350里率先設置3500個誘卵桶，即啟動孳生源清除或緊藥防治措施。

桃園市去年桃園市發生登革熱疫情，總共通報314例、確診30例個案，鄭文燦指出，去年登革熱確診個案有23例為本土登革熱個案，去年7月十分緊張，靠著動員全市大消毒、清除熱區積水容器等措施，尤其在登革熱熱區永安里全力防疫，設置社區篩檢站確定傳播及熱區，有效收斂病媒蚊傳播鏈，成功防堵登革熱疫情擴散。

市府今年選擇永安里熱區的永康公園提早舉辦防治登革熱宣導，鄭文燦率員和環保志工，實地展開周邊環境清除病媒蚊孑孓行動，並宣布即啟動孳生源清除或緊藥防治措施，鄭文燦表示，登革熱病媒蚊熱區每年不同，疫情隨時會來，今年一旦發現登革熱個案，環保、衛生局就會立即追蹤。

市府環保局長呂理德說，市府與國家衛生研究院合作，為防治登革熱病媒蚊，今年提前在全市各里社區佈設誘卵桶，監測孑孑病媒蚊，一旦發現誘卵桶陽性率達6成、卵數超過500顆，即啟動孳生源清除或緊急性化學噴藥防治措施，至今全市350里已設3500個誘卵桶，透過監測精準防疫，阻絕登革熱傳播風險，不會亂噴藥，影響環境。