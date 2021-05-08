快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園啟動打擊登革熱 鄭文燦：全市設3500個誘卵桶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影

桃園市去年爆發登革熱確診30例個案，引發全市緊張，市政府今年從桃園區永安里出發，市長鄭文燦今天上午出席打擊登革熱宣導記者會，提早啟動登革熱防治病媒蚊行動，鄭表示，「大家都有機會當爐主」，大家要隨時防治登革熱病媒蚊，熱區每年不同，為精準監測防治登革熱，全市350里率先設置3500個誘卵桶，即啟動孳生源清除或緊藥防治措施。

桃園市去年桃園市發生登革熱疫情，總共通報314例、確診30例個案，鄭文燦指出，去年登革熱確診個案有23例為本土登革熱個案，去年7月十分緊張，靠著動員全市大消毒、清除熱區積水容器等措施，尤其在登革熱熱區永安里全力防疫，設置社區篩檢站確定傳播及熱區，有效收斂病媒蚊傳播鏈，成功防堵登革熱疫情擴散。

市府今年選擇永安里熱區的永康公園提早舉辦防治登革熱宣導，鄭文燦率員和環保志工，實地展開周邊環境清除病媒蚊孑孓行動，並宣布即啟動孳生源清除或緊藥防治措施，鄭文燦表示，登革熱病媒蚊熱區每年不同，疫情隨時會來，今年一旦發現登革熱個案，環保、衛生局就會立即追蹤。

市府環保局長呂理德說，市府與國家衛生研究院合作，為防治登革熱病媒蚊，今年提前在全市各里社區佈設誘卵桶，監測孑孑病媒蚊，一旦發現誘卵桶陽性率達6成、卵數超過500顆，即啟動孳生源清除或緊急性化學噴藥防治措施，至今全市350里已設3500個誘卵桶，透過監測精準防疫，阻絕登革熱傳播風險，不會亂噴藥，影響環境。

鄭文燦說，今年登革熱疫情隨時會來，熱區不一定，市府提早啟動登革熱防治作業，呼籲市民定期檢查住家環境、落實「巡、倒、清、刷」步驟，清除積水容器、戶外活動穿著長袖衣褲及噴灑防蚊液，大家一起面對新冠疫情防疫、抗旱及登革熱防疫的多重挑戰。

桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影
桃園市去年爆登革熱疫情，市長鄭文燦（見圖）今年從永安里出發示範宣導打擊登革熱行動。記者曾增勳／攝影

登革熱 病媒蚊 疫情

延伸閱讀

諾富特防疫破口 孫大千：「陳時中和鄭文燦半斤八兩」

龍山國小重建案 鄭文燦、萬美玲火藥味濃

機組員防疫旅館標準 鄭文燦：要有電子鎖、限單次進出

諾富特風暴 桃市甩鍋 開罰飯店

相關新聞

石門水庫蓄水量續探底 鄭文燦：蓄水剩18%

桃園市石門水庫有效蓄水量跌破20%之後，水庫蓄水率持續往下探底，旱象持續不解，引發民眾憂慮，市長鄭文燦今天上午表示，石門...

影／桃園啟動打擊登革熱 鄭文燦：全市設3500個誘卵桶

桃園市去年爆發登革熱確診30例個案，引發全市緊張，市政府今年從桃園區永安里出發，市長鄭文燦今天上午出席打擊登革熱宣導記者...

竹市母親節推防癌篩檢 送低糖蛋糕、康乃馨

明天就是母親節，新竹市衛生局守護媽媽健康，今天起一連2天分別在新竹市3區衛生所辦免費防癌篩檢活動，現場安排子宮頸抹片檢查...

頭份中央路改善即將全面完工 營建署考評認足與6都媲美

斥資3.4億元的苗栗縣頭份市中央路改善工程即將全面完工，這項工程依營建署提升道路品質計畫的9大指標規畫施作為示範道路，營...

新竹市加強防疫 人潮熱區、國中會考考場大消毒

華航機師、諾富特飯店疫情仍未平息，新竹市政府指出，今天再度派出新竹市防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共2...

竹縣議員 促訂定測速作業辦法

新竹縣去年發生1萬件交通死傷事故，造成1萬4千人傷亡，新竹縣議員余筱菁昨天在議會質詢時，質疑竹縣與鄰近的苗栗縣人口相近，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。