頭份中央路改善即將全面完工 營建署考評認足與6都媲美

斥資3.4億元的苗栗縣頭份市中央路改善工程即將全面完工，這項工程依營建署提升道路品質計畫的9大指標規畫施作為示範道路，營建署昨天考核，包括中央路自行車與行人間採綠籬實質區隔、連續性綠帶植栽增加綠美化、左轉專用道設置讓車行更順暢，都表達肯定，認為這些成果在其他縣市幾乎不太著墨，中央路整體改善後足以與六都道路媲美。

中央路是連接頭份、竹南交通大動脈，與竹南環市路是苗栗縣僅有的50公尺寬道路，縣府為將中央路改造成林蔭大道，與竹南鎮環市路銜接成亮麗的環市幹道，向中央爭取前瞻計畫3.4億元重新設計改造，工程現已進入最後收尾階段。

縣府工務處指出，中央路改善工程具體成果，其中既有道路養護整建項目，使用再生瀝青混凝土舖築13萬多平方公尺，並設置11處左轉專用道；綠色生態路網建置，栽種737株喬木、20萬株灌木，碳吸收量估計為原本中央路1.8倍，另外也打造綠色運輸系統，建置清寧地下道自行車道，串聯竹南與頭份近5公里自行車道。

指標項目還包括共同管溝整合建置，每年估計可減少52次管線挖掘，沿路設置座椅、景觀高燈，綠斑馬，並形塑城鄉人文地景街道，深化美食商圈並透過植栽妝點；街道市容改善項目施設壓花地坪、高壓混凝土磚，也將17處路口纜線下地；無障礙系統共設89處E型斜坡道，18個路口設導盲系統，還有22座安全庇護島、2座Z字型二段式行人穿越道、15處斜交路口安全警示。