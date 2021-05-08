竹市母親節推防癌篩檢 送低糖蛋糕、康乃馨

明天就是母親節，新竹市衛生局守護媽媽健康，今天起一連2天分別在新竹市3區衛生所辦免費防癌篩檢活動，現場安排子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、大腸癌篩檢3項，吸引不少媽媽們前來篩檢，衛生所還貼心準備送上低卡蛋糕、康乃馨，氣氛溫馨。市長林智堅也說，母親奉獻家庭容易忽略自身健康狀況，鼓勵參與篩檢為健康把關。

竹市衛生局指出，依國健署調查發現，民眾常見不願意接受癌症篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」等，但統計資料顯示癌症篩檢發現早期（0期及1期）癌症比例高，經妥適治療，早期癌症5年存活率較高，乳癌為例更高達9成以上。

70歲范姓老婦向來身體健康、飲食正常，先前到醫院探病，個管師鼓勵她參與癌症篩檢，范原心想自己並不需要，自覺並無哪裡不舒服？但個管師熱情邀約，同意完成大腸癌篩檢，最後結果發現糞便有潛血反應，接受大腸鏡檢查後，竟然得到2期大腸癌，幸好發現得早，治療後現已恢復以往的生活，也體悟到早期發現、早期治療重要性。

「媽媽是個寶，防癌篩檢不能少」免費健康篩檢活動今天先在東區、北區衛生所登場，有3項分別為子宮抹片檢查（41到74年次，今年尚未檢查女性）、乳癌篩檢（41到65年次，去年迄今未檢查女性）、大腸癌篩檢（35到60年次，今年迄今未檢查民眾），明天（9日）則將為香山區衛生所場次，篩檢時間為早上8點半到11點。