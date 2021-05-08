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石門水庫蓄水量續探底 鄭文燦：蓄水剩18%

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫蓄水持續探底降到1 8%。圖／北區水資源局提供
石門水庫蓄水持續探底降到1 8%。圖／北區水資源局提供

桃園市石門水庫有效蓄水量跌破20%之後，水庫蓄水率持續往下探底，旱象持續不解，引發民眾憂慮，市長鄭文燦今天上午表示，石門水庫蓄水量剩18%，桃園去年10月來抗旱以來，自板新水廠借水20萬噸，每天支持新竹20萬噸，桃園取用埤塘、河川水至今，石門水庫降到18%，請民眾一定要配合節水撐到6、7月。

石門水庫蓄水率跌破2成，水情預測還可為期30至60天水量，北區水資源局評估5月進入汛期可望降雨，桃園至少保5月底前供水無虞，鄭文燦帶頭市政府抗旱，民眾擔心限水疑慮。

鄭文燦說，目前石門水庫剩18%，桃園自去年10月起抗旱，由板新水廠引用翡翠水庫，一天借來20萬噸用水，並每天支持新竹20萬噸，桃園配合取用地下水、埤塘及河川水，石門水庫從40%慢慢降到18%，要撐到6、7月，等到梅雨、颱風季節來臨，大家還是要多多節水抗旱。

桃園市長鄭文燦（中）表示石門水庫降到18%，請民眾配合節水撐到6、7月。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）表示石門水庫降到18%，請民眾配合節水撐到6、7月。記者曾增勳／攝影

石門水庫 抗旱 鄭文燦

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