石門水庫蓄水量續探底 鄭文燦：蓄水剩18%

桃園市石門水庫有效蓄水量跌破20%之後，水庫蓄水率持續往下探底，旱象持續不解，引發民眾憂慮，市長鄭文燦今天上午表示，石門水庫蓄水量剩18%，桃園去年10月來抗旱以來，自板新水廠借水20萬噸，每天支持新竹20萬噸，桃園取用埤塘、河川水至今，石門水庫降到18%，請民眾一定要配合節水撐到6、7月。

石門水庫蓄水率跌破2成，水情預測還可為期30至60天水量，北區水資源局評估5月進入汛期可望降雨，桃園至少保5月底前供水無虞，鄭文燦帶頭市政府抗旱，民眾擔心限水疑慮。