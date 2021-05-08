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新竹市加強防疫 人潮熱區、國中會考考場大消毒

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供
新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供

華航機師、諾富特飯店疫情仍未平息，新竹市政府指出，今天再度派出新竹市防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將提前針對新竹考區5校考場消毒，確保防疫工作滴水不漏。

市長林智堅呼籲，公私部門要齊力合作對抗疫情，營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，請依照中央指揮中心相關指引，進行場所消毒，也提醒民眾出入8大場所應戴口罩，未依規定經勸導不聽，可處3千至1萬5千元罰鍰。

環保局長江盛任說，市府遵照中央指揮中心指示，針對民眾出入頻繁的戶外公共場所環境，包括車站6處、客運站4處、百貨周邊2處、熱點公園10處等。防疫消毒大隊以漂白水稀釋成0.1%濃度（即1000ppm）進行噴藥消毒，並著重於休憩空間、遊樂設施、洗手檯及廁所等處。

下周末國中會考即將到來，環保局也將督導國中會考試場包括新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商及光復高中等5所學校校園內公共區域消毒，也會協同校方進行考試前後的防疫工作，讓考生及同學們多一層保障。

環保局表示，近日已提供各營業場所防疫指引，請各事業單位落實清潔消毒及自主管理，並建議各單位主動公布營業地區消毒頻率，也張貼「本場所已依環保署消毒指引完成消毒」標示，讓民眾安心消費。

新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供
新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供
新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供
新竹市政府今天再度派出防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共22處進行防疫噴藥，因應15、16日國中會考登場，也將針對新竹考區5校考場消毒。圖/新竹市政府提供

新竹 會考 疫情

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