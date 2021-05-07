桃園15青年團隊計畫獲獎勵 地方創生啟航共築跨域聯盟

桃園市15組青年團隊獲選青年事務局今年永續計畫獎勵，今天授牌，7縣市超過40組青年團隊、上百位地方創生青年到場助陣，活動命名為「集合啦！地方創友會！」，一同見證桃園地方創生青年團隊的啟程，凝聚地方創生社群力。

青年局鼓勵青年團隊長期深根在地，導入創新能量，搭配青年團隊提案，提供支持系統如跨域課程、輔導陪伴、多元行銷、觀摩和媒合等機制，幫助青年團隊整合區域的在地特色及產業，持續為家鄉為地方服務，建立與周邊社區或居民共好機制。

今年15組獲選團隊的發展面向各有特色，包括農村再生、藝術文化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化等永續發展議題。例如大溪「綠合農場」的青年團隊，將既有的農遊品牌進行跨域合作，結合電商、自媒體通路，創新農遊行程和產品推廣。中壢「大桃園鄰舍關係發展協會」的青年夥伴則以新住民的娘家美食為媒介，推廣地方產業與文化交流。

青年局長顏蔚慈表示，在教育部青年發展署的支持下，青年局今年將深化與台北、新北、基隆、新竹縣市與連江縣等各地青年團隊的交流。今年4月與中原大學、政治大學合作，在桃園市復興區、新竹縣關西鎮及新北市烏來區辦理青年返鄉工作坊，擘劃未來串連各地夥伴與資源共享的願景。今天桃園地方創生團隊授牌儀式，更有來自7縣市、超過百人的青年夥伴一同響應，實踐跨域整合的多元性，幫助地方創生青年夢想實現。