快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園15青年團隊計畫獲獎勵 地方創生啟航共築跨域聯盟

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
多個縣市的青年團隊到場，為獲獎勵的新團隊加油。記者鄭國樑／攝影
多個縣市的青年團隊到場，為獲獎勵的新團隊加油。記者鄭國樑／攝影

桃園市15組青年團隊獲選青年事務局今年永續計畫獎勵，今天授牌，7縣市超過40組青年團隊、上百位地方創生青年到場助陣，活動命名為「集合啦！地方創友會！」，一同見證桃園地方創生青年團隊的啟程，凝聚地方創生社群力。

青年局鼓勵青年團隊長期深根在地，導入創新能量，搭配青年團隊提案，提供支持系統如跨域課程、輔導陪伴、多元行銷、觀摩和媒合等機制，幫助青年團隊整合區域的在地特色及產業，持續為家鄉為地方服務，建立與周邊社區或居民共好機制。

今年15組獲選團隊的發展面向各有特色，包括農村再生、藝術文化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化等永續發展議題。例如大溪「綠合農場」的青年團隊，將既有的農遊品牌進行跨域合作，結合電商、自媒體通路，創新農遊行程和產品推廣。中壢「大桃園鄰舍關係發展協會」的青年夥伴則以新住民的娘家美食為媒介，推廣地方產業與文化交流。

青年局長顏蔚慈表示，在教育部青年發展署的支持下，青年局今年將深化與台北、新北、基隆、新竹縣市與連江縣等各地青年團隊的交流。今年4月與中原大學、政治大學合作，在桃園市復興區、新竹縣關西鎮及新北市烏來區辦理青年返鄉工作坊，擘劃未來串連各地夥伴與資源共享的願景。今天桃園地方創生團隊授牌儀式，更有來自7縣市、超過百人的青年夥伴一同響應，實踐跨域整合的多元性，幫助地方創生青年夢想實現。

桃園市15支青年團隊獲青年事務局永續計畫獎勵。記者鄭國樑／攝影
桃園市15支青年團隊獲青年事務局永續計畫獎勵。記者鄭國樑／攝影

青年 新竹

延伸閱讀

桃園婦人外出4天體力透支癱坐路旁 警發現協助返家

移民署攜手7大學 免費培育新住民、新二代成文化人才

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

300萬買北市6坪小套房或桃園14坪大套房？ 網提3考量選這裡

相關新聞

石門水庫蓄水量續探底 鄭文燦：蓄水剩18%

桃園市石門水庫有效蓄水量跌破20%之後，水庫蓄水率持續往下探底，旱象持續不解，引發民眾憂慮，市長鄭文燦今天上午表示，石門...

影／桃園啟動打擊登革熱 鄭文燦：全市設3500個誘卵桶

桃園市去年爆發登革熱確診30例個案，引發全市緊張，市政府今年從桃園區永安里出發，市長鄭文燦今天上午出席打擊登革熱宣導記者...

竹市母親節推防癌篩檢 送低糖蛋糕、康乃馨

明天就是母親節，新竹市衛生局守護媽媽健康，今天起一連2天分別在新竹市3區衛生所辦免費防癌篩檢活動，現場安排子宮頸抹片檢查...

頭份中央路改善即將全面完工 營建署考評認足與6都媲美

斥資3.4億元的苗栗縣頭份市中央路改善工程即將全面完工，這項工程依營建署提升道路品質計畫的9大指標規畫施作為示範道路，營...

新竹市加強防疫 人潮熱區、國中會考考場大消毒

華航機師、諾富特飯店疫情仍未平息，新竹市政府指出，今天再度派出新竹市防疫消毒大隊到火車站、客運站、熱點公園及百貨公司共2...

竹縣議員 促訂定測速作業辦法

新竹縣去年發生1萬件交通死傷事故，造成1萬4千人傷亡，新竹縣議員余筱菁昨天在議會質詢時，質疑竹縣與鄰近的苗栗縣人口相近，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。