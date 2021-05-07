馨生人經營窯烤披薩屋 蔡清祥造訪勉勵

新竹爐哥烤披薩負責人許興爐的妻子多年前因車禍過世，許興爐經由犯保協會新竹分會鼓勵，開設披薩店一圓與亡妻共同的夢想。法務部長蔡清祥今天前往拜訪，給予鼓勵慰問。

法務部新聞稿指出，許興爐與妻子原計劃自行搭建披薩店一圓創業夢，但十多年前的一場車禍導致許妻離世，許興爐苦打官司而一度消沉，身心飽受煎熬，在犯罪被害人保護協會新竹分會鼓勵下，才逐漸走出悲傷情緒。

許興爐不僅開設窯烤披薩屋，還提供披薩屋作為司法保護據點，分享給同樣有著傷痛歷程的馨生人（犯罪被害人及家屬），將哀傷化為大愛，讓許多有同樣遭遇者，有可以相互打氣與獲得支持的地方。

法務部表示，部長蔡清祥得知許興爐故事非常感動，選在母親節前夕前往拜訪，並表示法務部將持續給予被害人更多的關懷與協助，藉由政府資源的投入、被害人保護政策的精進完備，一路陪伴被害人和家屬，使被害人及家屬均能夠獲得更為完善的服務。

許興爐對蔡清祥的到訪非常驚喜，當場邀請蔡清祥在窯烤披薩的長柄上簽名留念，希望讓更多來到據點的人可以看到蔡清祥及法務部對犯罪被害人的重視與關心。