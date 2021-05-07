快訊

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹左岸有白鼻心、招潮蟹 今年將打造4座生物綠橋通道

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹左岸物種豐富，曾記錄到粗腿擬瘦招潮蟹現蹤。圖／新竹市政府提供
新竹左岸物種豐富，曾記錄到粗腿擬瘦招潮蟹現蹤。圖／新竹市政府提供

新竹市頭前溪畔左岸環境近年大改造，以往荒煙漫草、堆積廢棄物景象不復見，經生態團隊調查，更發現左岸有臺灣大豆、白鼻心、粗腿擬瘦招潮蟹、臺灣窗螢等物種，市府宣布今年將投入3千萬元經費進行左岸生態環境與棲地改善工程，將打造4座生物陸橋通道，並設置生態環境解說與淨溪活動點，預計年底完工，守護竹市重要綠肺。

新竹市政府今年向經濟部水利署爭取到經費搭配市款共3024.5萬元，今天動工左岸生態環境與棲地改善工程，總計畫涵蓋範圍80.5公頃，內含綠化面積1.3公頃，目標透過植栽縫補因水利設施斷裂的綠帶，並串聯左岸各區域生態環境，提升休憩環境品質。

副市長沈慧虹、經濟部水利署第二河川局長楊人傑今出席開工典禮。沈慧虹說，頭前溪是新竹市的母親河，市長林智堅上任之後，將美學元素帶入新竹左岸改造計畫，陸續投入超過8.17億元建設經費，特別感謝經濟部水利署第二河川局專責治理防洪，市府則改造左岸河堤環境，打造親水又親民的河岸第一排，讓民眾重返母親河的懷抱。

左岸生態環境及棲地改善工程將漸進式清除1公頃面積雜木，尤其是銀合歡、戶花米草等外來強勢種，再以點狀式補植喬木、灌木、蜜源植栽等，並將透過高度層次不同的樹種及綠草，縫補溝渠斷裂點讓中小型哺乳動物通行，4處生物綠橋估總長32公尺。

由於左岸公園設施增加，但公廁不足引起民眾詬病，此次改善工程，市府環保局也決定在左岸前溪段滑輪公園旁，增設景觀流動公共廁所、飲水設施各1處，同時重整舊港河海口邊坡護岸，並設置觀景平台1處，方便來休憩的民眾及單車族觀賞海景及落日。

市府環保局長江盛任也說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，近年已陸續建置千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，連結新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、滑輪公園、櫻花大道、前溪草原等，今年將再針對生態進行環境整理改善。

新竹左岸物種豐富，曾記錄到白鼻心現蹤。圖／新竹市政府提供
新竹左岸物種豐富，曾記錄到白鼻心現蹤。圖／新竹市政府提供

新竹 水利署

延伸閱讀

向廠商借貸60萬元 水利署前正工程司獲不起訴

北市河濱擬減烤肉點 禁放鞭炮

中部下雨了！水利署：德基、鯉魚潭水庫約進帳250萬噸

竹市全中運代表隊南征雲林 拳擊、游泳、桌球奪牌熱門

相關新聞

新竹左岸有白鼻心、招潮蟹 今年將打造4座生物綠橋通道

新竹市頭前溪畔左岸環境近年大改造，以往荒煙漫草、堆積廢棄物景象不復見，經生態團隊調查，更發現左岸有臺灣大豆、白鼻心、粗腿...

警特殊生按指紋服務 議員憂個資外洩促慎處理

桃園市警察局提供「專人到校為特殊學生按捺指紋」服務，讓走失或迷路的身心障礙學童能趕快找到回家的路，但有民眾憂慮個資因此曝...

竹市免費無障礙微旅行 開跑了

鼓勵身障者與照顧者出門旅遊、消除長照壓力，新竹市免費「無障礙微旅行」連辦5年，今年規畫6條路線及1條隱藏快閃路線，走訪新...

議員促竹東擴建外五里國中小

新竹縣竹東鎮外五里地區鄰近竹科園區，移入人口持續增加，縣議員郭遠彰昨在議會質詢建議預防「竹北學區之亂」在當地重演，應擴建...

旱象未解汛期已至 徐耀昌視察米粉街防汛整備

國內旱象未解，但汛期已至，苗栗縣長徐耀昌昨仍勘查水利署二河局在頭份市中港溪米粉街河段進行的防汛整備工作，當地永久性堤防因...

龍山國小重建案 鄭文燦、萬美玲火藥味濃

桃園市桃園區龍山國小爭取到經費重建校舍，市長鄭文燦昨到學校會勘，表示經費爭取不易，市府還是努力拿到，但國民黨籍立委萬美玲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。