新竹左岸有白鼻心、招潮蟹 今年將打造4座生物綠橋通道

新竹市頭前溪畔左岸環境近年大改造，以往荒煙漫草、堆積廢棄物景象不復見，經生態團隊調查，更發現左岸有臺灣大豆、白鼻心、粗腿擬瘦招潮蟹、臺灣窗螢等物種，市府宣布今年將投入3千萬元經費進行左岸生態環境與棲地改善工程，將打造4座生物陸橋通道，並設置生態環境解說與淨溪活動點，預計年底完工，守護竹市重要綠肺。

新竹市政府今年向經濟部水利署爭取到經費搭配市款共3024.5萬元，今天動工左岸生態環境與棲地改善工程，總計畫涵蓋範圍80.5公頃，內含綠化面積1.3公頃，目標透過植栽縫補因水利設施斷裂的綠帶，並串聯左岸各區域生態環境，提升休憩環境品質。

副市長沈慧虹、經濟部水利署第二河川局長楊人傑今出席開工典禮。沈慧虹說，頭前溪是新竹市的母親河，市長林智堅上任之後，將美學元素帶入新竹左岸改造計畫，陸續投入超過8.17億元建設經費，特別感謝經濟部水利署第二河川局專責治理防洪，市府則改造左岸河堤環境，打造親水又親民的河岸第一排，讓民眾重返母親河的懷抱。

左岸生態環境及棲地改善工程將漸進式清除1公頃面積雜木，尤其是銀合歡、戶花米草等外來強勢種，再以點狀式補植喬木、灌木、蜜源植栽等，並將透過高度層次不同的樹種及綠草，縫補溝渠斷裂點讓中小型哺乳動物通行，4處生物綠橋估總長32公尺。

由於左岸公園設施增加，但公廁不足引起民眾詬病，此次改善工程，市府環保局也決定在左岸前溪段滑輪公園旁，增設景觀流動公共廁所、飲水設施各1處，同時重整舊港河海口邊坡護岸，並設置觀景平台1處，方便來休憩的民眾及單車族觀賞海景及落日。