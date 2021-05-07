新竹左岸有白鼻心、招潮蟹 今年將打造4座生物綠橋通道
新竹市頭前溪畔左岸環境近年大改造，以往荒煙漫草、堆積廢棄物景象不復見，經生態團隊調查，更發現左岸有臺灣大豆、白鼻心、粗腿擬瘦招潮蟹、臺灣窗螢等物種，市府宣布今年將投入3千萬元經費進行左岸生態環境與棲地改善工程，將打造4座生物陸橋通道，並設置生態環境解說與淨溪活動點，預計年底完工，守護竹市重要綠肺。
新竹市政府今年向經濟部水利署爭取到經費搭配市款共3024.5萬元，今天動工左岸生態環境與棲地改善工程，總計畫涵蓋範圍80.5公頃，內含綠化面積1.3公頃，目標透過植栽縫補因水利設施斷裂的綠帶，並串聯左岸各區域生態環境，提升休憩環境品質。
副市長沈慧虹、經濟部水利署第二河川局長楊人傑今出席開工典禮。沈慧虹說，頭前溪是新竹市的母親河，市長林智堅上任之後，將美學元素帶入新竹左岸改造計畫，陸續投入超過8.17億元建設經費，特別感謝經濟部水利署第二河川局專責治理防洪，市府則改造左岸河堤環境，打造親水又親民的河岸第一排，讓民眾重返母親河的懷抱。
左岸生態環境及棲地改善工程將漸進式清除1公頃面積雜木，尤其是銀合歡、戶花米草等外來強勢種，再以點狀式補植喬木、灌木、蜜源植栽等，並將透過高度層次不同的樹種及綠草，縫補溝渠斷裂點讓中小型哺乳動物通行，4處生物綠橋估總長32公尺。
由於左岸公園設施增加，但公廁不足引起民眾詬病，此次改善工程，市府環保局也決定在左岸前溪段滑輪公園旁，增設景觀流動公共廁所、飲水設施各1處，同時重整舊港河海口邊坡護岸，並設置觀景平台1處，方便來休憩的民眾及單車族觀賞海景及落日。
市府環保局長江盛任也說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，近年已陸續建置千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，連結新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、滑輪公園、櫻花大道、前溪草原等，今年將再針對生態進行環境整理改善。
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