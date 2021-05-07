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助產業拓海外 龍華科大、亞洲台灣商會簽訂合作意向書

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
亞洲台灣商會與龍華科技大學共同設立產學合作服務中心，由總會長劉樹添（左3）、校長葛自祥（右3）等人揭牌。圖/龍華科大提供
亞洲台灣商會與龍華科技大學共同設立產學合作服務中心，由總會長劉樹添（左3）、校長葛自祥（右3）等人揭牌。圖/龍華科大提供

亞洲台灣商會聯合總會為助國內產業拓展海外，以及促進台灣產業加速邁入國際，前天與龍華科技大學共同成立產學合作服務中心，期盼藉由雙方合作，創造台商更多商機。

亞洲台灣商會前天由總會長劉樹添、名譽總會長劉東光和名譽監事長張南蘋帶領，來自亞洲10個國家及地區的代表前往龍華科大參訪，校方也由校長葛自祥、行政副校長林如貞等人熱情接待。雙方簽定合作意向書後，也共同為產學合作服務中心揭牌，期盼藉由合作交流，開設台商幹部子女的管理及專業實務專班，滿足海外台商人才培育需求。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校也連續4年獲教育部高教深耕計畫逾億元經費補助，在媒體雜誌評鑑方面，也有優異表現。

葛自祥也指出，在全球新冠肺炎疫情蔓延、國內高教環境面臨少子化等嚴峻挑戰，龍華科大不僅沒有縮小規模，新生註冊率更連年維持9成以上，學生總人數持續成長。

副校長林如貞代表董事會歡迎商會參訪團，她表示自己也是台商眷屬，深刻體會到台商在海外創業艱辛，對台商在外為台灣打拼非常感動與感佩，也希望參訪團成員能將龍華科大優質辦學成效廣為宣傳，嘉惠僑居地台商、台幹及其子女。

參訪團此行也參觀學校的貴重儀器中心、產業菁英訓練示範基地、行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、創意成型中心等地，雙方也在會後進行深度座談交流，留下深刻印象。

總會長劉樹添肯定龍華科大辦學，同時也給學校相當高的評價。他表示，政府新南向政策中，教育及產學合作是相當重要一環，期待透過共同成立產學服務中心，增進海外台商與國內各界交流，探詢可能合作的領域與機會，促成更多產學合作實質效益。

亞洲台灣商會總會長劉樹添（左）與龍華科技大學校長葛自祥校長簽署合作意向書，強化海外台商人才培育。圖/龍華科大提供
亞洲台灣商會總會長劉樹添（左）與龍華科技大學校長葛自祥校長簽署合作意向書，強化海外台商人才培育。圖/龍華科大提供
亞洲台灣商會參訪龍華科大創意成型中心。圖/龍華科大提供
亞洲台灣商會參訪龍華科大創意成型中心。圖/龍華科大提供

台商 龍華科大 高教深耕計畫

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