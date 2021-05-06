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竹南國中疑集體食中毒 145名師生出現嘔吐、腹瀉

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南國中發生疑似集體食物中毒事件 。照片來源／記者爆料網
竹南國中發生疑似集體食物中毒事件 。照片來源／記者爆料網

苗栗縣竹南國中今天傳出學生及教師疑似集體食物中毒或感染諾羅病毒事件，共有145人昨天中午吃過學校午餐後，下午陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，12人到醫院就診，苗栗縣衛生局、教育處今天到校採樣、調查；竹南國中午餐由新竹一家團膳公司在校內廚房製作供應全校近千名師生，將暫停在校內製作午餐，改由新竹廚房直接供應。

竹南國中有900多名學生，發生疑似集體食物中毒事件後，今天約有10名學生請假，就醫學生分別診斷出病毒性腸胃炎、疑似諾羅病毒感染等症狀，師生的症狀是食物中毒造成，還是病毒汙染環境，有待採樣鑑定結果。

網友將這起事件po網，有9年級家長非常生氣，因為快要國中會考了，擔心孩子無法參加考試，也有學生反映說昨天午餐的魚很臭，但不知是不是諾羅病毒引起。

衛生局今天到校採檢及疫調，145名出現症狀者有3人是老師，昨天中午的菜色有水果、包子、南瓜飯、瓠瓜湯、炒青菜、粽子、水針魚片、客家小炒等，衛生局針對午餐6名工作人員採檢調查，業者表示最近員工都未出現感冒或腸胃症狀，調查人員檢視員工手部，其中一名女性廚工手部有燙傷傷口，也已採樣送驗。

竹南國中學校午餐採公辦民營方式，團膳業者在校內中央廚房現場製作供餐，發生疑似食物中毒或諾羅病毒感染事件後，衛生局、教育處已要求校內中央廚房停止供餐，將暫由業者位於新竹的廚房供應。

食物中毒 衛生局 諾羅病毒

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