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桃園首屆繡球花季8日登場 復興區農場花海迎賓

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市復興區主要農場已經布置繡球花海，全面迎接第一屆繡球花季。記者鄭國樑／攝影
桃園市復興區主要農場已經布置繡球花海，全面迎接第一屆繡球花季。記者鄭國樑／攝影

桃園市第一屆桃園繡球花季後天（8日）起至6月19日於台七桃花源休閒農業區舉行，市政府從復興區三民多家農場串連到後山雪霧鬧地區等多個露營區，布置繡球花美景讓遊客感受桃園培育繡球花的技術和能量。

市府副祕書長表示，外界可能不清楚北台灣最大的繡球花產區在桃園，復興區是主力，許多外縣市繡球花的種苗、盆花每年都由復興區供應。另外，繡球花種植技術門檻高，加上管理不易、又有海拔限制，只有有少數農場用落土種植；市府自2019年鼓勵在地農民投入這樣的種植技術，籌備兩年今年舉辦第一屆繡球花季活動，為台七桃花源休閒農業區帶起風潮，讓遊客一睹「繡球花的故鄉」復興之美。

邱俊銘說，活動還結合復興區農場規畫農事體驗，強化賞花深度旅遊。活動以枕頭山商圈為主會場、主花區，遊客可走步道欣賞各家農場繡球花，期間配合當季盛產桂竹筍、媽媽桃、高山茶、綠竹筍推廣活動，每周都能體驗不同樂趣。

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