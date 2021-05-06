4個月前罷免王浩宇 表叔邱仁德證實2022參選議員

民進黨前桃園市議員王浩宇今年1月遭到罷免，他的表叔邱仁德當時是罷王總部執行長，也是現任中壢區信義里里長。王浩宇今日下午在臉書轉發邱仁德表態參選2022桃園市議員的母親節賀卡，引發網友熱議。對此，邱仁德也證實2022年將以新人之姿參選中壢選區的桃園市議員，讓有意接棒參選里長的人可以提前準備。

邱仁德受訪表示，他本來是禮拜天才會公開表態，未料會被王浩宇先公開。他說這張賀卡是這兩天陸續發給市議員、里長等好朋友，自己是無黨籍，過去為了里內建設，與藍綠議員都曾密切合作，包括和市議員彭俊豪、梁為超、劉安祺都有深厚交情，如今藉由母親節賀卡表態參選意願，希望能獲得更多中壢人的支持。

邱仁德強調，王浩宇被罷免成功前，他沒有想過參選議員，「時間點要釐清」，不過罷王成功後，地方上對他的出路有太多臆測，而既然自己從政了，總是會往高處爬，中壢選區有11席市議員，扣除魯明哲選上立委、市議會議長邱奕勝將轉換跑道角逐2022桃園市長，以及被罷免王浩宇1席，共有3席的新人空間，經評估有參選空間，如果選上了就服務更多人，沒選上就休息。

王浩宇轉發邱仁德表態參選的母親節賀卡，同時附上邱之前曾寫過的「如果我在布局2022議員選舉，我怎麼可能廣納百川而增加戰力。」網友也紛紛留言：「難怪罷免那麼賣力」、「他尾巴整副都掉出來了」。