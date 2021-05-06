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聯合報攜手夢想不動產 捐700本作文書嘉惠桃園16所小學

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供
夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供

夢想開發建設公司與聯合報今日在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」一書給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學，期盼發揮社會企業責任，拋磚引玉，希望透過閱讀習慣的培養，幫助學生提升學習效率，開拓更寬廣的視野。

由聯合報系出版的「多采世界FUN手寫」，集結第十二屆聯合盃作文大賽中，全台國高中生參與作文競賽獲獎作品的精華，讓國小學生可以透過作文書，從中獲得寫作靈感，也能學習學長姐的寫作優點，以精進寫作能力。

受贈學校包含信義國小、龍崗國小、林森國小、宋屋國小、平興國小、北勢國小、復旦國小、義興國小、新榮國小、新勢國小、中壢國小、新民國小、新街國小、興國國小、自立國小及元生國小，共16所小學；並由新明國小演出「Do Re Mi之歌」，傳遞真善美的真諦，以精采的表演為活動揭開序幕。

今日活動邀請桃園教育局專委林淑芬、中壢區長鄭詩鈿及議員一同共襄盛舉。林淑芬表示，夢想開發建設公司捐贈作文書給桃園中壢區、平鎮區學子，為桃園教育注入更多愛心，對學校很有幫助。

夢想不動產副總陳雲華致詞時，感謝桃園讓全體人員一起參與公益活動，回饋社會，未來夢想不動產也會持續深耕桃園，將更多愛心傳遞到桃園每個地方。

中壢區長鄭詩鈿提到，「書中自有顏如玉」，學生可以透過閱讀，獲得更多寶貴知識，也能以學習的方式，累積不同經驗，以提升競爭力。

夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供
夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供
夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供
夢想開發建設公司與聯合報在中壢區公所舉辦公益贈書活動，捐贈700本「多采世界FUN手寫」給桃園市中壢區、平鎮區共16所小學。圖／夢想不動產提供

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