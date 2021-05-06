旱象未解汛期已至 徐耀昌視察頭份尖山米粉街防汛整備

國內各地旱象尚未解除，但目前汛期已至，苗栗縣長徐耀昌上午勘查水利署第二河川局在頭份市中港溪米粉街河段進行的防汛整備工作，當地的永久性堤防因用地徵收等問題尚未施作，縣府希望水利署盡速協助辦理改善作業，目前將與中央各相關單位通力合作，全力防汛，以確保民眾生命財產安全，將災損降至最低。

第二河川局指出，中港溪米粉街河段位於中港溪橋下游左側，當地居民約有480多戶1680人，2004艾莉颱風期間，中港溪上游降雨破1000毫米，導致沿岸尖山里等地多處淹水，水深及腰，但米粉街因土地徵收問題，迄今無法依治理基本計畫興建永久性堤防，現僅設置臨時護岸，當地為中港溪河道束縮段，通水斷面較小，汛期間屬於淹水風險較高地區。

二河局指出，颱風時期將密切監控水情，水位超過疏散準備水位3.4公尺或疏散執行水位6公尺時，將立即通報苗栗縣災害應變中心，經評估有必要疏散撤離時，應變中心會通知市公所執行疏散撤離，當水位達二級警戒3.4公尺高度且持續降雨時，將預布大型移動式抽機因應，12日將進行防阠演練。

徐耀昌指出，為因應極端氣候及預防豪大雨可能帶來的各種災害，縣府各單位已完成防災整備，目前17部大型抽水機及66部中小型移動式抽水機已試運轉及油料準備完成，南北區搶修險廠商大型機具挖土機、推土機等及各類搶修險器材都已建置，如防洪公共設施出現滲漏、坍塌、裂縫等可立即投入搶修搶險，緊急封堵、強固或救險，避免損害發生或擴大。