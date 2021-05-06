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航空城、桃機三航站破千億預算 全納廉政平台監督

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地檢署今舉辦「桃園地區政風業務聯繫會議」，由廉、檢、調及80多名政風人員出席。圖／桃檢提供
桃園地檢署今舉辦「桃園地區政風業務聯繫會議」，由廉、檢、調及80多名政風人員出席。圖／桃檢提供

桃園市現有航空城區段徵收、桃園國際機場第三航站，及北水局阿姆坪防淤隧道等工程，總預算逼近1400億元，桃園地檢署今舉辦「桃園地區政風業務聯繫會議」，由廉、檢、調及80多名政風人員出席，桃檢檢察長王俊力主持會議，為國家重大預算建設把關，發揮監督、透明目的。

桃檢表示，行政院去年10月28日在推動開放政府國家行動方案會議中，其第15項承諾「落實清廉施政 建置與精進機關採購廉政平台」，桃園地區現有北區水資源局的阿姆坪防淤隧道工程（預算約38億元）及桃園國際機場公司的第三航站區工程（預算約789億元），均納入廉政平台。

另外，桃園市政府也正在規劃成立航空城計畫區段徵收工程的廉政平台（預算約576億元），桃檢也會共同參與，以達到跨域整合、公私協力、全民監督及公開透明的理念。

今天上午會議中，並由政治大學公共行政學系副教授廖興中，以「廉能政府與行政透明」主題，講述廉政治理在公部門領域發揮關鍵的成效。

桃檢檢察長王俊力表示，政風單位在各機關也協助機關防疫物資採購、發放，預先檢視其領取資格登記或物品管理，或是使用等相關作業流程，發揮很好的預防效果。

今天會議包括桃園市調查處處長廖榮旭、桃園市府政風處副處長葉永亮、廉政署北部地區調查組組長王以文、台高檢署政風室主任胡佳吟，及調查局北部地區機動工作站副主任吳傳洋及80多名政風人員參加。

機場 航空城 區段徵收

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