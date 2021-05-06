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苗栗市公所啟動愛心路燈認養 去年認養率近7成

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所上午啟動2021「愛心路燈認養」活動，在溫馨5月希望大家藉由認養路燈，獻給自己及市民一條安全及平安回家的路。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午啟動2021「愛心路燈認養」活動，在溫馨5月希望大家藉由認養路燈，獻給自己及市民一條安全及平安回家的路。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所上午啟動2021「愛心路燈認養」活動，在溫馨的5月希望大家藉由認養路燈，獻給自己及市民一條安全及平安回家的路。苗栗市現有路燈約8100盞，每年電費支出450萬元，去年認養數達5477盏，總金額273萬8500元，認養率約68％，愛心認養全數專款專用，作為繳電費和節能燈具汰換使用，市公所期盼各界能持續響應，讓苗栗市的街道能更明亮安全。

苗栗市長邱鎮軍強調，認養路燈是回饋及善心的表現，除維護公共安全讓夜歸市民能平安回溫暖的家，照亮自己也照亮別人，此外還有活化街景、亮化城市目的，希望透過市公所、各里辦公處及社區的宣導，讓公共設施全民維護的觀念得以落實。

苗栗市公園路燈管理所指出，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業等企業都愛心滿滿認養苗栗市的路燈200盞以上；弘寶建設、中苗里長邱信雄、大同里長楊桂尾、苗栗縣不動產開發商業同業公會、豪瀧建設、威勝營造、永耀開發、遠城建設、竑昌建設等企業也認養100盞以上。

公園路燈管理所表示，苗栗市認養路燈每盞1年500元，可自行指定認養的地點及盞數，歡迎各機關團體、公司行號及民眾踴躍認養；有意認養路燈只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里鄰長或逕洽市公所辦理登記即可；認養完成後依認養人意願張貼認養人名號的愛心造型貼紙黏貼於路燈桿上，認養200盞以上者另外製作大型燈箱表達感謝。路燈認養專線037-33191。

長春石化認養200盞路燈，苗栗市長邱鎮軍（左）及代表會主席楊喬安（右）致贈感謝獎座。圖／苗栗市公所提供
長春石化認養200盞路燈，苗栗市長邱鎮軍（左）及代表會主席楊喬安（右）致贈感謝獎座。圖／苗栗市公所提供
各認養企業上年度捐贈市公所路燈認養費用達273萬8500元，支票並由市長邱鎮軍（左四）及主席楊喬安（右四）等人代表接受。圖／苗栗市公所提供
各認養企業上年度捐贈市公所路燈認養費用達273萬8500元，支票並由市長邱鎮軍（左四）及主席楊喬安（右四）等人代表接受。圖／苗栗市公所提供

認養 愛心

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