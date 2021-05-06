苗栗市公所啟動愛心路燈認養 去年認養率近7成

苗栗市公所上午啟動2021「愛心路燈認養」活動，在溫馨的5月希望大家藉由認養路燈，獻給自己及市民一條安全及平安回家的路。苗栗市現有路燈約8100盞，每年電費支出450萬元，去年認養數達5477盏，總金額273萬8500元，認養率約68％，愛心認養全數專款專用，作為繳電費和節能燈具汰換使用，市公所期盼各界能持續響應，讓苗栗市的街道能更明亮安全。

苗栗市長邱鎮軍強調，認養路燈是回饋及善心的表現，除維護公共安全讓夜歸市民能平安回溫暖的家，照亮自己也照亮別人，此外還有活化街景、亮化城市目的，希望透過市公所、各里辦公處及社區的宣導，讓公共設施全民維護的觀念得以落實。

苗栗市公園路燈管理所指出，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業等企業都愛心滿滿認養苗栗市的路燈200盞以上；弘寶建設、中苗里長邱信雄、大同里長楊桂尾、苗栗縣不動產開發商業同業公會、豪瀧建設、威勝營造、永耀開發、遠城建設、竑昌建設等企業也認養100盞以上。