快訊

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市無障礙微旅行開跑！6路線玩遍桃竹苗

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年，規畫6條路線及1條隱藏快閃路線。圖／新竹市府提供
新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年，規畫6條路線及1條隱藏快閃路線。圖／新竹市府提供

為鼓勵身障者與照顧者出門旅遊，新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年，規畫6條路線及1條隱藏快閃路線，除有新竹市立動物園、賞蟹步道，還會走訪桃園大溪老茶廠、苗栗功維敘隧道等景點。今年首發團將於5月11日出發，是唯一隱藏快閃路線，將前往苗栗賞繡球花，邀民眾報名參加，盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障朋友不受環境限制的自在悠遊。

市府社會處指出，過去身障者常因擔心交通、觀光景點、餐廳或廁所的無障礙設施而打消旅遊的想法，市府2017年開辦無障礙微旅行至今已服務680人次，規畫提供身障者安全舒適的出遊行程，不僅讓照顧者與被照顧者同時到戶外散心，也讓照顧者間能機會彼此交流經驗及互相鼓勵。

無障礙微旅行與多扶事業合作，為身障者規畫「輪椅朋友」、「視障朋友」、「心智障礙朋友」等類別專區，量身打造舒適自在的旅遊路線，有其他需求也有專人服務，今年預計可服務100人，只要設籍且實際居住竹市，領有身心障礙證明且未參加過「無障礙微旅行」的身障者皆可免費參加，歷年曾參加者則需自費，目前已有多人洽詢。

社會處表示，去年一名73歲媽媽與身障兒子參加大溪團行程，過程中阿媽媽不斷安撫因無法表達而情緒激動的兒子，無法開心旅遊，當時另名患有失智症的83歲老婦在家人的攙扶下緩慢走到該名媽媽身旁，伸手給予一個溫暖的擁抱，讓當時同遊的大家感受到被照顧者傳達給照顧者的鼓勵。

為鼓勵身障者與照顧者出門旅遊，新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年。圖／新竹市府提供
為鼓勵身障者與照顧者出門旅遊，新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年。圖／新竹市府提供

身障者 快閃

延伸閱讀

竹市「環保消費借杯杯」啟動 集點快閃兌換折價券30元

竹市國小女童曾入住諾富特飯店 校園緊急消毒

竹市國小生曾住諾富特 校方發通知消毒

腦麻兒媽帶失智長輩做愛的雞蛋糕 弘道陪伴家庭照顧者

相關新聞

龍山國小重建案 鄭文燦、萬美玲火藥味濃

桃園市桃園區龍山國小爭取到經費重建校舍，市長鄭文燦昨到學校會勘，表示經費爭取不易，市府還是努力拿到，但國民黨籍立委萬美玲...

影／居檢男死亡 處所周遭戶外環境消毒盼化解民眾疑慮

苗栗縣公館鄉居家檢疫男子昨天下午被發現輕生，檢警今天上午相驗並由法醫採集檢體後，由苗栗縣衛生局送往衛福部疾管署研究及檢驗...

新竹左岸有白鼻心、招潮蟹 今年將打造4座生物綠橋通道

新竹市頭前溪畔左岸環境近年大改造，以往荒煙漫草、堆積廢棄物景象不復見，經生態團隊調查，更發現左岸有臺灣大豆、白鼻心、粗腿...

警特殊生按指紋服務 議員憂個資外洩促慎處理

桃園市警察局提供「專人到校為特殊學生按捺指紋」服務，讓走失或迷路的身心障礙學童能趕快找到回家的路，但有民眾憂慮個資因此曝...

竹市免費無障礙微旅行 開跑了

鼓勵身障者與照顧者出門旅遊、消除長照壓力，新竹市免費「無障礙微旅行」連辦5年，今年規畫6條路線及1條隱藏快閃路線，走訪新...

議員促竹東擴建外五里國中小

新竹縣竹東鎮外五里地區鄰近竹科園區，移入人口持續增加，縣議員郭遠彰昨在議會質詢建議預防「竹北學區之亂」在當地重演，應擴建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。