竹市無障礙微旅行開跑！6路線玩遍桃竹苗

為鼓勵身障者與照顧者出門旅遊，新竹市府推出「無障礙微旅行」今年邁入第五年，規畫6條路線及1條隱藏快閃路線，除有新竹市立動物園、賞蟹步道，還會走訪桃園大溪老茶廠、苗栗功維敘隧道等景點。今年首發團將於5月11日出發，是唯一隱藏快閃路線，將前往苗栗賞繡球花，邀民眾報名參加，盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障朋友不受環境限制的自在悠遊。

市府社會處指出，過去身障者常因擔心交通、觀光景點、餐廳或廁所的無障礙設施而打消旅遊的想法，市府2017年開辦無障礙微旅行至今已服務680人次，規畫提供身障者安全舒適的出遊行程，不僅讓照顧者與被照顧者同時到戶外散心，也讓照顧者間能機會彼此交流經驗及互相鼓勵。

無障礙微旅行與多扶事業合作，為身障者規畫「輪椅朋友」、「視障朋友」、「心智障礙朋友」等類別專區，量身打造舒適自在的旅遊路線，有其他需求也有專人服務，今年預計可服務100人，只要設籍且實際居住竹市，領有身心障礙證明且未參加過「無障礙微旅行」的身障者皆可免費參加，歷年曾參加者則需自費，目前已有多人洽詢。