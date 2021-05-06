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石門水庫仙島不止聯外交通困難 也面臨經濟問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫仙島（右）住家也希望能有山路，讓他們不因為枯水期出入困難。圖／北區水資源局提供
石門水庫仙島（右）住家也希望能有山路，讓他們不因為枯水期出入困難。圖／北區水資源局提供

桃園市政府計畫在石門水庫薑母島後山開闢聯外道路，市府原民局已完成路線會勘，不過水庫另一個仍有住人的仙島，也和薑母島有同樣交通問題，至今仍無解。

仙島原住戶黃智靖今天表示，立法委員伍麗華3日邀集相關單位協調，水利署北水局同意協助處理住戶，和有農牧需求來往仙島的船筏交通安全問題，至於民眾希望從島上另外開山路通往新竹縣關西（大竹坑）的建議，因為事涉北水局、林務局、國產署、原民會等單位權責，需要再協調。

黃靖智指出，除了交通問題，當年仙島因為政府興建石門水庫，島上大部分住戶被迫離開，後來政府發展水庫觀光，仙島因為有濃厚的原住民文化，一度是熱門景點人口增加，可是接下來又因為政府要劃集水區，觀光產業走入歷史，如今仙島只有4戶人家熱潮不再。

仙島在大壩碼頭對面，搭船只要10多分鐘，黃智靖說，島上部分原住戶在觀光潮停止以後，因為民間公司租北水局在壩頂旁邊的地規畫商店街招商，租店開餐廳打響「石門活魚」名號，年前租約期滿北水局要收回土地，整排小吃店今年下半年恐怕不能再營業，大家面臨經濟問題。立委伍麗華3日在協調會上請在場的桃園市政府觀旅局人員幫忙，現場沒進一步結論，等於要另外開協調會。

黃智靖表示，石門水庫大壩旁整排商店當初有16家，後來有的兩家併成一家，以石門水庫水活魚美食料理為特色，小有名氣，如今面臨北水局要收回土地，雖然北水局和桃園市政府觀旅局都表示願意協助，但是還沒有具體對策。

黃智靖認為租約到期也是轉機，中央、地方相關單位如果願意重新打造更具亮點的商店街，讓仙島和原承租戶有優先承租權，或另外安排到其他地點開店，像附近新建的溪洲轉運站原本就有規畫商業活動，桃園市政府可以在不影響整體規畫的前提下，輔導壩頂商店街的店家到轉運站開店。

石門水庫 伍麗華 大壩

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