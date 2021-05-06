全國小學田徑錦標賽周末開賽 地主新竹縣誓言制霸主場

2021全國小學田徑錦標賽將於5月7日、8日在新竹縣體育場登場，作為今年主辦縣市的新竹縣今天上午舉行授旗儀式，由27校69名選手組成的新竹縣代表隊接受縣長楊文科授旗，授旗代表、曾在全國賽中奪得金牌的寶石國小劉品辰表示有信心再奪下好成績。

去年全國小學田徑錦標賽因疫情停辦，縣長楊文科表示很榮幸今年由新竹縣主辦，而新竹縣代表隊今年加上教練團，派出121人參與，要在包含短跑、長跑、標槍等24項比賽項目中為自己贏得好成績，更為縣爭光。

今天上午教育處在縣府大廳舉行授旗儀式，選手都齊聚一堂，而錦標賽代表隊也派出2名小隊長，分別是松林國小6年級的杜莎以及寶石國小6年級的劉品辰代表接旗，他們過去分別曾在全國比賽短跑、接力及跳高項目奪得金牌，也對即將開始的錦標賽表示有信心再拿到勝利。

教育處表示，這次賽會縣府投入各項代表隊組訓費用與各項資源經費約49萬元，期待能提升中等學校運動會代表隊選手的表現，縣府也規畫辦理112年全國中等學校運動會，希望持續提升新竹縣競技實力與運動風氣。