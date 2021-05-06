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走鋼索、高空垂降...大人不敢挑戰的 這些國中生做到了

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍岡國中今年為高關懷及部分身障弱勢學生開設戶外探索體驗課程。圖／龍岡國中提供
桃園市龍岡國中今年為高關懷及部分身障弱勢學生開設戶外探索體驗課程。圖／龍岡國中提供

桃園市龍岡國中今年為高關懷及部分身障弱勢學生開設戶外探索體驗課程，包括爬樹、溯溪、走鋼索、划獨木舟、高空垂降、攀爬陡坡，各種挑戰接踵而來，這些體驗連大人都不敢輕易嘗試，校方希望藉此讓學生透過冒險，啟動生活及學習的動力。

這次課程為期5周，第一周先學習攀樹，緊接著在校內大樓垂降；第二周再前進新屋青年學習體驗園區，體驗高空走鋼索，期間有學生不小心踩空吊在半空中，讓其他學生看了驚聲尖叫。

第三周課程移師到三峽五寮尖山，許多學生還沒爬腳就軟了一半。「我再也不要來這個鬼地方了，」不少學生幾度在超過60度以上的斜坡滑倒，必須靠旁邊的繩索支撐，儘管體力耗盡，靠著教官、老師、同學們的鼓勵，全體依舊成功登頂。

學生們見識到了在教室裡看不到的風景，紛紛表示「很期待以後一直有這麼有趣的課程」，也有人說「原來自己可以克服高度的恐懼」、「我覺得自己變得更勇敢」。校長梁忠三感謝輔導室及教官帶領，促成這次「FUN心學習」體驗營，讓學生可以有如此特別的生命經驗。

桃園市龍岡國中今年為高關懷及部分身障弱勢學生開設戶外探索體驗課程。圖／龍岡國中提供
桃園市龍岡國中今年為高關懷及部分身障弱勢學生開設戶外探索體驗課程。圖／龍岡國中提供

教官 溯溪 青年

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