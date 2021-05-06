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竹市「環保消費借杯杯」啟動 集點快閃兌換折價券30元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市2019年起推動飲料杯免費租借活動，租借杯次逐年增加，今年擴大舉行「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，民眾到活動店家租借環保杯。圖／新竹市府提供
新竹市2019年起推動飲料杯免費租借活動，租借杯次逐年增加，今年擴大舉行「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，民眾到活動店家租借環保杯。圖／新竹市府提供

新竹市2019年起推動飲料杯免費租借活動，租借杯次逐年增加，今年擴大舉行「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，共計20家飲料店參與，活動即日起至12月31日止，眾喝飲料可享「甲地借乙地還、你租我洗」便利措施，更推出「集點快閃」活動，租借容器使用完歸還即獲點數1點，6點可兌換配合店家的折價券30元。

市府環保局指出，「環保消費借杯杯」活動在「使用一次性容器」跟「自備外帶容器」走出第三條路，透過容器租借模式，讓飲料杯不再喝完就丟，即使忘記自備外帶容器，也可為垃圾減量貢獻心力，相關活動推動至今成效良好，2019年共計1154杯次、2020年1680杯次。

為落實無紙化減少垃圾量，「環保消費借杯杯」活動採用「電子集點」方式，民眾透過手機LINE加入「好盒器」好友，綁定手機號碼後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子，並享有「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。

租借容器使用完畢後，於任一配合店家或自助歸還站進行歸還，即可獲得1點活動點數，集滿6點即可於「好盒器」LINE好友選單兌換30元店家折價券1張，於下次消費使用，折價券使用期限至今年6月7日。兌換折價券僅限同一手機帳號集點兌換，點數無法轉移，不接受不同手機帳號合併使用。

為方便民眾歸還租借杯，特別設置3處飲料杯自助歸還站，分別於新復珍戲院、新竹科學園區科技生活館及紅鼎咖啡各設置1台飲料杯自助歸還機，每天上午8點至午夜12點可自助歸還租借之飲料杯。

「環保消費借杯杯」活動20家飲料店家名單如下：小品Drink-金山店、甲文青-竹科金山店、上宇林-金山店、茶聚-光復店、樂台羽茶-光復店、烤茶圓、上宇林-光復店、京茶山-光復店、天芳葉談、Redness Coffee 紅鼎咖啡、河堤上的貓、西米露之家、糖奶奶-護城河店、小澤宅宅-大同店、新復珍戲院、貢茶-城隍廟店、可不可熟成紅茶-城隍廟店、茶工業-新竹西大店、林記古意奶茶-城隍廟店、迷客夏-新竹北門店。

新竹市2019年起推動飲料杯免費租借活動，今年擴大舉行「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，店家響應環保消費借杯杯活動。圖／新竹市府提供
新竹市2019年起推動飲料杯免費租借活動，今年擴大舉行「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，店家響應環保消費借杯杯活動。圖／新竹市府提供

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