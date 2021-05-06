桃市龍山國小重建經費誰爭取？會勘過程飄火藥味

桃園市龍山國小爭取到經費重建校舍，桃園市長鄭文燦今早到學校會勘，表示經費爭取不易，但在市府努力下還是拿到，但國民黨籍立法委員萬美玲強調經費是她向中央爭取一年多才爭取而來，直批鄭的行為是「割稻尾」，讓整個會勘過程飄散火藥味。

鄭文燦指龍山國小重建經費與地方統籌分配款低、申請前瞻二期計畫蓋總圖書冠有關，一波三折。他表示，自己連任之後，重大建設開展，曾向行政院反映桃園統籌分配稅率補助款偏低，希望能夠增加經費，但院方以調整恐讓其他5都有意見，意見歷經多任院長都沒有結果。

後來，桃園興建總圖書館，申請前瞻二期計畫經費也沒通過，請行政院秘書長出面協調，最後達成一個方案，用國教經費補償地方，讓地方能夠編列預算興建總圖、用國教經費來更新學校校舍和興建校舍，後來教育部才專案支持。

針對鄭文燦說法，萬美玲在工作報告時表示教育部沒有特殊專案，指龍山國小此次爭取到的1.4億元拆除重建經費，是她去年11月與中央教育部、地方教育局現場會勘後討論出的結果。萬美玲更在今天會勘後直言市府是「割稻尾」。

萬美玲表示，早在3年前，地方就很關心龍山國小春風樓的改建計畫，她從議會到立院也爭取了3年多，後來計畫去年6月在立院拍板定案，去年11月跟教育部、國教署、體育署和教育局等單位到現場會勘，各方討論後，才訂出1.4億元經費。萬美玲說，市政府應該要扮演好市政府的角色，不應該在經費撥下來、排除市政府無法克服的困難之後，現在才來收割。