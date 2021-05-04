走過事業低潮 摩里沙卡木業為原鄉小學辦拍賣圓夢

桃園市龍潭區摩里沙卡林木業「取之原鄉，反饋原鄉」，上個月底舉辦木藝品公益拍賣募款，現場和臉書粉團直播同時進行，拍賣所得超過70萬元，全額捐助桃園市復興區巴崚國小，專款撥付作為校務建設基金鄉。

摩里沙卡負責人余峻寬表示，去年也為苗栗縣泰安鄉汶水國小、桃園市復興區光華國小辦直播競標募款，這次為巴崚國小募款金額創新高，比前兩次募得的金額還多出60％，顯示募款獲認同，接下來計畫每3個月辦1次直播拍賣募款，為原鄉的學校圓夢。

巴崚國小有「雲端上的小學」美譽，師生上月底也到直播現場為直播獻唱、加油和感謝每一位得標的善心人士，校長高理忠對金額能新高既驚訝又興奮，他表示巴崚國小在桃園市、全國原住民族歌謠、語文競賽上都有很好的成績，這筆金額可以大力幫忙學校推動相關音樂、藝術教育，全校非常感謝每位愛心競標者。

余峻寬不諱言自己曾生意失敗又遭逢女兒塵爆全身61％灼傷，人生最低潮的時候朋友相挺，社會伸援手讓女兒接受治療，後來情況好轉，女兒說「該我們回饋社會的時候了」，於是發想既然摩里沙卡的材來自原鄉，就回饋原鄉的學校，憑著粉絲團原本有數萬成員，直播風趣的對話和師生到場助陣，果然衝高競標熱度，為巴崚國小辦拍賣當天，復興區後山的小學校長也到場加油，高理忠現場清唱高吭宏亮的歌聲為拍賣揭幕，都是金額創新高的主因。