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禦強風利排水 竹市「海波浪」大棚架六月完工
新竹市府推動新竹漁人碼頭改造計畫，投入1.3億元打造「海波浪狀」大棚架，並跳脫一般線條簡單的清水模設計，改採彎曲造型，不只可抵禦強風，也結合漁港自然風光意象，以混凝土材質打造屋頂，檜木集成材打造牆面，預計今年6月完工，未來可容納70多個攤商，內含獨立流理台、自來水與電源插座，也新設廁所，方便攤商與民眾使用。
大棚架建物由設計師林聖峰、建築師曾泊銘共同操刀。林聖峰說，大棚架臨海，周邊又為貝殼公園、南寮旅服中心等色彩繽紛、富有趣味的建物，他便跳脫一般清水模建物線條簡單、剛硬印象，設計出活潑的海浪造型屋頂，順應風向、可抵禦強風，波浪之間更是排水溝面，有利排水。
為抵禦強烈東北季風，檜木集成材牆板厚15公分，每塊牆板都用鑽孔與鋼構接合，栓孔總數共1萬4208個，每個孔位在植入螺栓後再逐一以檜木填縫。
產發處指出，為讓混凝土打造弧形曲面，施工單位利用高密度保麗龍與螺桿夾板固定，確保混凝土灌漿後成型的品質，大棚架公共廁所同樣也使用混凝土，以一體成形方式搭建出木頭紋理、光滑兩面性的造型外牆。
「海波浪狀」大棚架預計6月完工，盼打造兼顧環境衛生的「臨海市集」，因此讓建物融入在地景色，屆時繼魚鱗天梯、南寮旅服中心後，新竹漁港將再新添一處網美地標。
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